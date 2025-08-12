BI: НАТО следит за российскими подлодками с помощью вертолета с секретным оборудованием 12.08.2025, 17:24

Часть оборудования NHIndustries NH90 засекречена.

Страны НАТО используют многоцелевой вертолет NHIndustries NH90 для поиска российских подводных лодок. Он оснащен передовым оборудованием, часть из которого засекречена.

В Business Insider выяснили, чем особенный NHIndustries NH90. Журналисты также узнали, зачем страны НАТО эксплуатируют этот вертолет.

Что известно о NH90

Отмечается, что у NH90 есть мощный гидролокатор и другое современное оборудование, которое позволяет обнаруживать российские подводные лодки, которые скрываются в водах. Несколько членов экипажа фрегата Королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter описали вертолет как необходимый для его способности охотиться за субмаринами.

- Это фантастическое преимущество, - поделился с журналистами британский лейтенант-коммандер Майкл Ройл.

В издании напомнили, что NH90 является многоцелевым вертолетом, который создал консорциум европейских компаний NHI. Он находится на вооружении девяти стран НАТО, включая Нидерланды. Оман, Катар и Новая Зеландия не являются членами Альянса, но они также эксплуатируют эти вертолеты.

NH90 был разработан для выполнения задач в морских условиях. С середины 1990-х годов было построено более 500 таких вертолетов. Помимо армейской транспортной модификации существует версия, которая может базироваться на фрегатах.

Журналисты рассказали, что у NH90 есть подводный датчик, который излучает импульсы и анализирует эхо-сигналы. Так он может обнаружить вражескую подлодку и другие потенциальные угрозы.

Кроме того, этот вертолет является довольно просторным, добавили журналисты. Тем не менее военные запретили им фотографировать интерьер NH90, так как внутри есть много секретного оборудования.

Почему НАТО активно следит за российскими подлодками

В издании напомнили, что Россия располагает одним из крупнейших подводных флотов в мире. По различным оценкам, у РФ есть 64 действующие субмарины.

Десятки подлодок принадлежат Северному флоту, базирующемуся в Мурманской области на берегу Баренцева моря. Чтобы как можно быстрее добраться до Атлантического и Средиземного морей, им приходится проплывать через Арктику и направляться на запад вокруг северной оконечности Норвегии, через воды, где на прошлой неделе действовала 1-я постоянная морская группа НАТО.

В последние годы Альянс фиксирует повышенную активность российских подводных лодок и военно-морских сил в Атлантическом океане и других водных путях. В Европе также растет обеспокоенность по поводу повреждения критически важной подводной инфраструктуры.

Голландский командующий Постоянной морской группой НАТО коммодор Арьен Варнаар в разговоре с журналистами заявил, что одной из основных задач De Ruyter в ходе текущего развертывания фрегата в Арктике является противодействие подводным лодкам.

- Одна из главных причин, по которой я здесь, - это повышение нашей готовности. В основном, это то, чем мы занимаемся на севере. Мы отрабатываем всевозможные операции. Боевые действия на поверхности, противолодочная борьба - просто сбор базовой информации, пополнение запасов, логистика - все это важно. И в то же время мы внимательно осматриваемся вокруг, - поделился он

