Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer прибыл в Норвегию 1 12.08.2025, 17:41

НАТО проводит совместные учения.

Стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США прибыл на авиабазу Эрланн в Норвегии. Цель — совместные учения и повышение координации американских экипажей с союзниками по НАТО в условиях растущих угроз, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По словам командира 345-й бомбардировочной эскадрильи подполковника Эрика Альвареса, такие миссии позволяют «отрабатывать взаимодействие в боевых условиях — в тесной кооперации с союзниками, укрепляя взаимное доверие и уровень боеготовности».

B-1B Lancer — продукт холодной войны, остающийся одним из ключевых тяжелых сверхзвуковых бомбардировщиков США. Он был разработан в 1980-е годы компанией North American Rockwell по заказу администрации бывшего президента США Рональда Рейгана как более доступная версия раннего проекта B-1A. Самолет получил усиленную конструкцию с увеличенной на 74 тыс. фунтов нагрузкой, усовершенствованный радар и значительно сниженную радиолокационную заметность.

За годы эксплуатации B-1B прошел серию модернизаций — от улучшения радиоэлектронных систем и мер противодействия до увеличения боевой нагрузки и обновления кабины. Сегодня он способен нести до 24 крылатых ракет JASSM или LRASM во внутренних отсеках. Ведутся работы по установке шести модульных пилонов, что позволит увеличить вооружение еще на 12 ракет.

Несмотря на возраст, B-1B остается важным элементом стратегического сдерживания США и, по прогнозам, будет в строю еще многие годы.

