Скопление аистов на белорусском поле стало хитом Сети 12.08.2025, 17:53

Видео собрало более 185 тысяч просмотров.

Белорусский механизатор опубликовал в TikTok видео с аистами на поле, которое собрало более 185 тысяч просмотров и свыше тысячи комментариев. Ролик, скорее всего, снят в Браславском районе.

Механизатор загружал ролики с аистами (вперемешку с чайками) на поле трижды. Набрать просмотры удалось как раз третьим видео, где он комментирует увиденное. По словам мужчины, он не видел столько аистов никогда в жизни.

«Бацяны, усе бацяны. Ждуць корма», — говорит механизатор.

Кстати, видимо, в июле про автора видео писала браславская районка: механизатор Андрей Комиссаров за рулем трактора уже свыше 15 лет, зимой — на кормораздаче, а практически весь горячий сезон — на сене.

