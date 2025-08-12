Как небольшая лаборатория помогла Nvidia стать лидером на рынке ИИ
С тех пор компания продолжает расти.
Когда Билл Дэлли возглавил исследовательскую лабораторию Nvidia в 2009 году, в ней работало всего около десятка сотрудников, занимавшихся в основном трассировкой лучей — технологией рендеринга в компьютерной графике, TachCrunch (перевод — сайт Charter97.org).
Сегодня в лаборатории трудятся более 400 специалистов, и она стала одним из ключевых двигателей превращения Nvidia из производителя видеокарт для игр в корпорацию стоимостью $4 трлн, играющую ведущую роль в развитии искусственного интеллекта.
Сейчас лаборатория сосредоточена на технологиях для робототехники и ИИ. Некоторые разработки уже интегрированы в продукты компании. В понедельник Nvidia представила набор глобальных AI-моделей, библиотек и инфраструктуры для разработчиков роботов.
Дэлли начал сотрудничать с Nvidia в 2003 году, работая профессором в Стэнфорде. После ухода с поста заведующего кафедрой он планировал академический отпуск, но основатель компании Дженсен Хуанг и тогдашний глава лаборатории Дэвид Кирк убедили его занять постоянную должность.
По словам Дэлли, расширение было приоритетом с первого дня. Лаборатория вышла за рамки трассировки лучей, начав исследования в области проектирования микросхем и сверхкрупной интеграции (VLSI), позволяющей размещать миллионы транзисторов на одном чипе.