Зеленский: Встреча Трампа и Путина имеет значение только для отношений РФ и США 12.08.2025, 18:09

Никаких решений по войне РФ в Украине на этой встрече быть принято не может.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет значение только для их двусторонних отношений. По словам украинского лидера, никаких решений по войне РФ в Украине на этой встрече быть принято не может.

«Верю, что президент США это понимает», — сказал Владимир Зеленский журналистам. При этом он подтвердил желание провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

На этой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Владимир Зеленский может приехать на Аляску, где 15 августа пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний позже заявил, что украинский президент не будет участвовать во встрече. При этом президент США пообещал в будущем организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com