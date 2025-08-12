закрыть
12 августа 2025, вторник, 18:18
Зеленский: Встреча Трампа и Путина имеет значение только для отношений РФ и США

  • 12.08.2025, 18:09
Зеленский: Встреча Трампа и Путина имеет значение только для отношений РФ и США

Никаких решений по войне РФ в Украине на этой встрече быть принято не может.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет значение только для их двусторонних отношений. По словам украинского лидера, никаких решений по войне РФ в Украине на этой встрече быть принято не может.

«Верю, что президент США это понимает», — сказал Владимир Зеленский журналистам. При этом он подтвердил желание провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

На этой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Владимир Зеленский может приехать на Аляску, где 15 августа пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний позже заявил, что украинский президент не будет участвовать во встрече. При этом президент США пообещал в будущем организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

