Белорус Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Греции 12.08.2025, 18:27

Белорусский теннисист одолел американца.

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй раунд турнира серии ATP Challenger Tour в греческом Херсониссосе с призовым фондом $60 тыс.

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 819-е место в мировом рейтинге, встречался с американцем Кристианом Лангмо, у которого 351-я позиция, и победил в трехсетовом поединке - 6:3, 1:6, 7:6 (8:6). Матч длился 3 часа 12 минут. В 1/8 финала соперником белорусского теннисиста будет британец Харри Уэнделкен (507). Илья Ивашко пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв грека Кристоса Антонопулоса (1986-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:1 и израильского теннисиста Амита Валеса (873) - 3:6, 6:1, 6:0.

В первом раунде женского турнира категории ITF-15 в Астане белорусская теннисистка Анна Кубарева (776) победила представительницу Узбекистана Диану Яковлеву (1419) - 6:2, 6:0. В 1/8 финала Кубарева встретится с россиянкой Устиньей Лекомцевой (1102). Белоруска Дарья Хомутянская проиграла в двух партиях российской теннисистке Екатерине Хайрутдиновой (932) - 1:6, 4:6.

Соревнования в Греции завершатся 16 августа, а в Казахстане - днем позже, 17 августа.

