закрыть
12 августа 2025, вторник, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Греции

  • 12.08.2025, 18:27
Белорус Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Греции

Белорусский теннисист одолел американца.

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй раунд турнира серии ATP Challenger Tour в греческом Херсониссосе с призовым фондом $60 тыс.

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 819-е место в мировом рейтинге, встречался с американцем Кристианом Лангмо, у которого 351-я позиция, и победил в трехсетовом поединке - 6:3, 1:6, 7:6 (8:6). Матч длился 3 часа 12 минут. В 1/8 финала соперником белорусского теннисиста будет британец Харри Уэнделкен (507). Илья Ивашко пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв грека Кристоса Антонопулоса (1986-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:1 и израильского теннисиста Амита Валеса (873) - 3:6, 6:1, 6:0.

В первом раунде женского турнира категории ITF-15 в Астане белорусская теннисистка Анна Кубарева (776) победила представительницу Узбекистана Диану Яковлеву (1419) - 6:2, 6:0. В 1/8 финала Кубарева встретится с россиянкой Устиньей Лекомцевой (1102). Белоруска Дарья Хомутянская проиграла в двух партиях российской теннисистке Екатерине Хайрутдиновой (932) - 1:6, 4:6.

Соревнования в Греции завершатся 16 августа, а в Казахстане - днем позже, 17 августа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко