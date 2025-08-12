СБУ второй раз за неделю ударила по терминалу хранения «Шахедов» в Татарстане 12.08.2025, 18:40

Видео.

Дроны Службы безопасности Украины сегодня, 12 августа, атаковали терминал хранения дронов-камикадзе «Шахед» в Татарстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

Как отметили в СБУ, для атаки использовались дальнобойные дроны Центра спецопераций «А». В логистическом хабе, который попал под удар, россияне сохраняют готовые к использованию «Шахеды», а также иностранные комплектующие для них.

Такой склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл на расстоянии 1300 километров от Украины.

В СБУ подчеркнули, что видео, которые сняли местные жители, подтверждают успешное поражение хаба. В его помещениях зафиксированы очаги возгорания.

Такая атака должна уменьшить возможности врага для «шахедного» террора Украины.

«Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и дальше», - заверили в Службе безопасности.

