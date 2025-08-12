закрыть
12 августа 2025, вторник, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Капитан сборной России по альпинизму скончался после покорения пика Победы

  • 12.08.2025, 18:49
Капитан сборной России по альпинизму скончался после покорения пика Победы
Николай Тотмянин

У него не выдержало сердце.

Капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин умер в 66 лет после покорения пика Победы (7 439 м) в горах Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России (ФАР).

Тотмянин скончался 11 августа в Бишкеке. По данным Telegram-канала SHOT, у него не выдержало сердце. В релизе, опубликованном на сайте ФАР, говорится, что Николай Тотмянин был «выдающимся альпинистом нашего времени» и «одним из сильнейших высотников страны».

Николай Тотмянин занимался альпинизмом с 1976 года. Он дважды покорял Эверест. В 2008 году за первопрохождение северной стены пика Жанну (7 710 м) в Гималаях получил «Золотой ледоруб» — международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко