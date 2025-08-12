Б белорусских школах введут новые предметы 2 12.08.2025, 19:04

2,864

С 1 сентября.

С нового учебного года для белорусских школьников вводятся несколько новых предметов и факультативов, сообщает телеканал ОНТ.

В 10-11 классах будет преподаваться новый курс «История Беларуси в контексте мировой истории», который, как считается, поможет ученикам лучше понять мировые события и развить критическое мышление.

Для учеников 8-9 классов открывается факультатив «Основы управления квадрокоптером». На нем школьников будут учить управлять беспилотниками, в том числе с помощью симуляторов, что, как предполагается, будет способствовать популяризации инженерных профессий.

Факультатив «Мир сельского хозяйства» для 7-9 классов задуман для того, чтобы ученики лучше разобрались в основных отраслях сельского хозяйства и производстве продуктов питания.

Для старшеклассников (10-11 классы) в рамках предмета «Трудоустройство» появится возможность обучаться востребованным рабочим специальностям — каменщик, оператор АЗС, печник, штукатур, повар, автомобильный слесарь, тракторист. После курса ученики смогут получить квалификационный разряд.

Кроме того, с 2026 года все десятиклассники смогут участвовать в учебно-полевых сборах, которые ранее проводили только для кадетов и суворовцев. Эти сборы запланированы на период с 26 мая по 5 июня.

