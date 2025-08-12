Возле Запорожской АЭС зафиксирован дым
- 12.08.2025, 19:06
Фотофакт.
В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировано задымление. Точное место возгорания и возможные последствия уточняются, отметили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
В ведомстве указали, что этот порт размещен за пределами периметра самой ЗАЭС. В Минэнерго Украины напомнили, что постоянное размещение страной-агрессором на территории станции техники и своих солдат и непрерывное психологическое давление на персонал АЭС является грубым нарушением принципов ядерной безопасности.
Там предупредили, что любые провокационные действия на этой атомной электростанции могут привести к катастрофическим последствиям для всего континента.
Два дня назад войска РФ повредили Внешний кризисный центр Запорожской АЭС. Россия продолжает использовать станцию в качестве «ядерного щита» для прикрытия обстрелов территории Украины.