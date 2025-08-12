закрыть
12 августа 2025, вторник, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возле Запорожской АЭС зафиксирован дым

  • 12.08.2025, 19:06
Возле Запорожской АЭС зафиксирован дым

Фотофакт.

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировано задымление. Точное место возгорания и возможные последствия уточняются, отметили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

В ведомстве указали, что этот порт размещен за пределами периметра самой ЗАЭС. В Минэнерго Украины напомнили, что постоянное размещение страной-агрессором на территории станции техники и своих солдат и непрерывное психологическое давление на персонал АЭС является грубым нарушением принципов ядерной безопасности.

Там предупредили, что любые провокационные действия на этой атомной электростанции могут привести к катастрофическим последствиям для всего континента.

Два дня назад войска РФ повредили Внешний кризисный центр Запорожской АЭС. Россия продолжает использовать станцию в качестве «ядерного щита» для прикрытия обстрелов территории Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко