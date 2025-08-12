Роналду будет играть на «картофельном поле» в Ереване из-за концерта Дженнифер Лопес 1 12.08.2025, 20:03

1,510

Дженнифер Лопес и Криштиану Роналду

Газон полностью уничтожен.

Газон на Республиканском стадионе испорчен перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года.

Поп-звезда Дженнифер Лопес этим летом проводит масштабное мировое турне All Night — LIVE IN 2025. С концертом певица заехала и в Армению, где пела на футбольном стадионе в Ереване.

А после концерта выяснилось, что газон полностью уничтожен. Трава очень желтая и везде видны следы от покрытия, которое было на газоне.

6 сентября сборная Армении на Республиканском стадионе должна принять команду Португалии в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

«Менее чем через месяц в Армению прибудет суперзвезда футбола Криштиану Роналду, который по популярности не уступает Джей Ло. И судя по всему игра будет проходить на картофельном поле», — цитируют армянские СМИ лидера фан-движения FAF Сергея Джанджояна.

