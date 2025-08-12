Зеленский решил смягчить ограничения на выезд молодежи с Украины 1 12.08.2025, 20:14

Украинцам до 22 лет разрешат выезд за границу.

Владимир Зеленский выступил за снятие ограничений на выезд за границу граждан Украины до 22 лет. Выступая во вторник, 12 августа, на форуме «Молодежь здесь», президент сообщил, что поручил кабинету министров «вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев».

Зеленский напомнил, что сейчас выезд из страны украинских мужчин ограничен уже с 18 лет. Глава государства предложил повысить этот возрастной порог. По его словам, это поможет молодым людям сохранить связи в Украине, а также «реализоваться в обучении в Украине».

После объявления Украиной военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года украинским мужчинам от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Исключения сделаны для мужчин с инвалидностью, отцов несовершеннолетних детей с инвалидностью, волонтеров, а также мужчин, имеющих на содержании трех несовершеннолетних детей. Кроме того, за границу могут выезжать студенты украинских вузов на один семестр по программам академической мобильности.

В Украине не впервые обсуждают смягчение запрета на выезд мужчин за границу. В июле спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщал об обсуждении повышения предельного возраста до 24 лет. В мае депутат Федор Вениславский заявлял, что Рада может разрешить выезд за границу для украинцев в возрасте до 23-24 лет.

