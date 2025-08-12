Российский БПЛА «Орлан» нашли на пляже в Болгарии 12.08.2025, 20:26

Фотофакт.

На одном из пляжей Болгарии обнаружили беспилотник - вероятно, российский разведывательный БПЛА «Орлан».

Об этом информирует «Европейская правда».

Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже «Хармани» возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.

Из состояния крыльев и корпуса аппарата в Министерстве обороны Болгарии предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.

Журналисты болгарского «Радио Свобода» по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА «Орлан-10», потерянный во время использования в войне РФ против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com