закрыть
12 августа 2025, вторник, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский БПЛА «Орлан» нашли на пляже в Болгарии

  • 12.08.2025, 20:26
Российский БПЛА «Орлан» нашли на пляже в Болгарии

Фотофакт.

На одном из пляжей Болгарии обнаружили беспилотник - вероятно, российский разведывательный БПЛА «Орлан».

Об этом информирует «Европейская правда».

Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже «Хармани» возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.

Из состояния крыльев и корпуса аппарата в Министерстве обороны Болгарии предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.

Журналисты болгарского «Радио Свобода» по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА «Орлан-10», потерянный во время использования в войне РФ против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко