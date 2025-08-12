Российский БПЛА «Орлан» нашли на пляже в Болгарии
- 12.08.2025, 20:26
Фотофакт.
На одном из пляжей Болгарии обнаружили беспилотник - вероятно, российский разведывательный БПЛА «Орлан».
Об этом информирует «Европейская правда».
Разбитый БПЛА обнаружили отдыхающие на пляже «Хармани» возле города Созополь, который расположен на побережье Черного моря вблизи Бургаса в южной части страны.
Из состояния крыльев и корпуса аппарата в Министерстве обороны Болгарии предположили, что он пробыл в воде уже несколько месяцев. Официальных предположений относительно модели аппарата не озвучили.
Журналисты болгарского «Радио Свобода» по фотографиям предполагают, что, скорее всего, это российский разведывательный БпЛА «Орлан-10», потерянный во время использования в войне РФ против Украины.