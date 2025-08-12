В Литве объяснили отмену ряда рейсов между Вильнюсом и Минском 12.08.2025, 20:41

2,040

Отмена ряда рейсов не связана с приближающимися совместными учениями России и Беларуси «Запад».

Отмена ряда автобусных рейсов между Вильнюсом и Минском не связана ни с военными учениями «Свирепый волк», которые проходят в граничащем с Беларусью Варенском районе Литвы, ни с приближающимися совместными учениями России и Беларуси «Запад», заявили «Новой газете. Балтия» в министерстве сообщения Литвы. Отмена рейсов связана с тем, что количество автобусов, пересекающих границу, превышало установленный лимит и перевозчики получили предупреждение об этом.

В ведомстве пояснили, что согласно постановлению правительства Литвы о чрезвычайной ситуации, количество международных автобусных маршрутов с Беларусью ограничено 29. По каждому маршруту разрешен один рейс в каждом направлении на одном автобусе.

«Эта мера устанавливает новое требование: предыдущие разрешения допускали большее количество рейсов, и они будут действительны до истечения срока их действия», — отметили в министерстве.

Литовская администрация по безопасности транспорта (LTSA) публикует информацию о маршрутах и сроках действия разрешений на своем сайте и доводит сведения до пунктов пограничного контроля, которые в свою очередь помогают обеспечивать соблюдение правил.

LTSA заметила, что количество автобусов, пересекающих границу, превышает разрешенное, и перевозчикам было вынесено предупреждение о необходимости соблюдать требования разрешений.

«По всей видимости, это возымело эффект, поскольку количество автобусов теперь сократилось до разрешенного уровня», — ответили в министерстве.

Напомним, во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.

Белорусская государственная компания уточнила, что приостановка будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов». Сотрудница Eurolines рассказала «Зеркалу», что автобусы компании «не выпускает Литва».

Еще в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его белорусского партнера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com