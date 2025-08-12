В Литве объяснили отмену ряда рейсов между Вильнюсом и Минском
- 12.08.2025, 20:41
- 2,040
Отмена ряда рейсов не связана с приближающимися совместными учениями России и Беларуси «Запад».
Отмена ряда автобусных рейсов между Вильнюсом и Минском не связана ни с военными учениями «Свирепый волк», которые проходят в граничащем с Беларусью Варенском районе Литвы, ни с приближающимися совместными учениями России и Беларуси «Запад», заявили «Новой газете. Балтия» в министерстве сообщения Литвы. Отмена рейсов связана с тем, что количество автобусов, пересекающих границу, превышало установленный лимит и перевозчики получили предупреждение об этом.
В ведомстве пояснили, что согласно постановлению правительства Литвы о чрезвычайной ситуации, количество международных автобусных маршрутов с Беларусью ограничено 29. По каждому маршруту разрешен один рейс в каждом направлении на одном автобусе.
«Эта мера устанавливает новое требование: предыдущие разрешения допускали большее количество рейсов, и они будут действительны до истечения срока их действия», — отметили в министерстве.
Литовская администрация по безопасности транспорта (LTSA) публикует информацию о маршрутах и сроках действия разрешений на своем сайте и доводит сведения до пунктов пограничного контроля, которые в свою очередь помогают обеспечивать соблюдение правил.
LTSA заметила, что количество автобусов, пересекающих границу, превышает разрешенное, и перевозчикам было вынесено предупреждение о необходимости соблюдать требования разрешений.
«По всей видимости, это возымело эффект, поскольку количество автобусов теперь сократилось до разрешенного уровня», — ответили в министерстве.
Напомним, во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.
Белорусская государственная компания уточнила, что приостановка будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов». Сотрудница Eurolines рассказала «Зеркалу», что автобусы компании «не выпускает Литва».
Еще в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его белорусского партнера.