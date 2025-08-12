закрыть
12 августа 2025, вторник, 21:36
Соболенко осталась без партнера по миксту на US Open

2
  • 12.08.2025, 21:02
Соболенко осталась без партнера по миксту на US Open

Белоруска должна была играть в паре с болгарином Димитровым.

Болгарский теннисист Григор Димитров официально объявил об отказе от участия в стартующем на следующей неделе Открытом чемпионате США. Причиной снятия 34-летнего теннисиста стала полученная в ходе «Уимблдона» травма.

Изначально Димитров надеялся восстановиться к началу US Open, но впоследствии стало ясно, что времени на это не хватит.

Отказ болгарина от выступлений напрямую влияет на планы Арины Соболенко, ведь белоруска, не выступавшая в миксте шесть лет, намеревалась объединить усилия с Димитровым. Теперь этот дуэт в Нью-Йорке зрители не увидят, и пока неясно, будет ли Соболенко искать нового партнера или же сконцентрируется на привычном одиночном разряде.

