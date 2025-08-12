закрыть
12 августа 2025, вторник, 21:36
Зеленский: Украинские войска достигли границы с Россией в двух местах

  • 12.08.2025, 21:10
  • 1,064
ВСУ вернули под контроль 6 из 18 важных точек.

Российские войска пытаются до 15 августа продемонстрировать «успехи» на фронте для формирования желаемого информационного фона перед встречей главы Кремля Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами во вторник, 12 августа, сообщает «Укринформ».

«Самая сложная ситуация — Краматорск, Доброполье-Краматорск. Что там произошло? Группы россиян продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна. До 15 августа сформировать определенное информационное пространство, перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что Силы обороны имеют положительные результаты. В частности, в Сумской области Украина вернула под контроль 6 из 18 важных точек, ранее оккупированных или стратегически важных. Украинские войска также достигли границы с Россией в двух местах и продвинулись еще на 900 метров вглубь территории противника.

Зеленский добавил, что в Луганской области украинские подразделения продвинулись на 1 км вглубь вражеских позиций, а на Запорожском и Харьковском направлениях позиции удерживаются.

