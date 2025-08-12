закрыть
12 августа 2025, вторник
Белорусы активно переходят на цифровые SIM-карты

  • 12.08.2025, 21:21
Белорусы активно переходят на цифровые SIM-карты

Лидируют владельцы iPhone.

Белорусы активно переходят на eSIM. За год количество пользователей цифровых SIM-карт выросло почти на треть. Технология популярнее всего у абонентов в возрасте от 31 до 40 лет, при этом выпускают eSIM чаще всего владельцы iPhone.

По данным МТС, только за год количество пользователей eSIM увеличилось более чем на 30%. Сегодня примерно каждая десятая SIM-карта мобильного оператора оформляется в цифровом виде.

Чаще всего абоненты “ставят” eSIM в смартфоны Apple, причем наибольшую популярность цифровые SIM-карты получили у пользователей различных модификаций iPhone 15. Также в тройку брендов-лидеров входят устройства Samsung и Xiaomi.

В МТС отметили, что цифровую альтернативу SIM-карте активнее всего подключают белорусы в возрасте от 31 до 40 лет. Также пользователи eSIM значительно более активны в сети: в среднем они потребляют на 14% больше трафика в сравнении со среднестатистическим абонентом.

Напомним, eSIM – это встроенный в смартфон модуль идентификации абонента, цифровая альтернатива классической SIM-карте. Данные eSIM загружаются на устройство с помощью QR-кода и содержат все необходимые параметры для подключения к сети. Подключить eSIM можно во всех салонах связи МТС. Заказать замену стандартной SIM-карты на цифровую также можно на специальном сайте.

