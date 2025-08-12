закрыть
12 августа 2025, вторник
Более 100 тысяч россиян отправили «в простой» из-за проблем в экономике

  • 12.08.2025, 21:28
В РФ растет «скрытая безработица».

Более 100 тысяч российских граждан с начала текущего года были отправлены в простой или переведены на неполную занятость, сообщил на совещании по экономическим вопросам во вторник правитель РФ Владимир Путин.

По его словам, речь идет о людях которые находятся «под риском увольнения». . «В начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, на конец июня — 153 тысячи человек, а на 8 августа — уже 199 тысяч человек», — привел статистику Путин.

Он добавил, что эта ситуация свидетельствует о том, что в России растет «скрытая безработица», хотя официальная находится на историческом минимуме — 2,2%.

Эти тенденции надо «улавливать», не допускать «переохлаждения экономики», сказал Путин собравшимся. В Кремль, по данным пресс-службы диктатора, были вызваны премьер РФ Михаил Мишусти, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, главы МЭР и Минфина Максим Решенитников и Антон Силуанов, а также помощник президента Максим Оршекин.

О массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю летом начали объявлять автозаводы, по которым ударили обвальное падение спроса и подорожавшие кредиты. С августа на 4-дневку перешли «КамАЗ» и ГАЗ, аналогичные меры анонсировал «АвтоВАЗ».

В конце июля 4-дневную неделю ввел «Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ). Из-за падения спроса останавливал производство Павловский автобусный завод (ПАЗ). С 1 октября на сокращенную неделю переходит компания «Цемрос», крупнейший в стране производитель цемента, под управлением которого находится 18 заводов.

В принудительный отпуск за свой счет до конца года отправили сотрудников «Российские железные дороги», по которым ударили сильнейшее в истории падение грузоперевозок и дорогие кредиты. Работников центрального аппарата РЖД и управлений дорог — частности, Московской, Октябрьской, Северной и других — обязали брать каждый месяц по два отпускных дня за свой счет. В противном случае их пришлось бы увольнять, говорили близкие к компании источники РБК.

Численность зарегистрированных безработных в стране также растет, хотя и медленно, сообщил на совещании Путин: «Если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, на конец июня — 291 тысяча человек, в начале августа — 300 тысяч человек».

«Прошу коллег из профильных министерств и ведомств, из регионов быть в постоянном контакте с деловыми объединениями, с предпринимательским сообществом, помогать в решении возникающих проблем, отвечать на запросы предприятий, компаний, их трудовых коллективов», — добавил президент.

