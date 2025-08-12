закрыть
12 августа 2025, вторник, 22:01
Отели в Турции могут убрать популярную услугу

  • 12.08.2025, 21:40
  • 1,028
Отели в Турции могут убрать популярную услугу

Проект через несколько месяцев попадет на рассмотрение к Эрдогану.

Политики в Турции предложили отказаться от самой популярной услуги в местных отелях. С инициативой выступил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингель, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Политик рассказал, что провел встречу с владельцами отелей и обсудил тему пищевых отходов.

Бизнесмены заявили, что за счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор.

«Еще порядка 40% продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски – это потеря еще нескольких миллиардов лир», – привел цифры Бингель.

Таким образом, политик предлагает отказаться от форматов шведского стола и турецкого завтрака.

«Все в Турции согласны, что нужно что-то делать [с большим количеством пищевых отходов – ред.], но никто ничего не делает, а мы предпримем действия», — подчеркнул Бингель.

Спустя несколько месяцев отчет попадет на стол к президенту Эрдогану, подчеркнул политик.

Впрочем, люди из туристической среды считают, что от шведского стола полностью отказаться не получится, но возможно появление альтернатив.

