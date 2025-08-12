Отели в Турции могут убрать популярную услугу 12.08.2025, 21:40

1,028

Проект через несколько месяцев попадет на рассмотрение к Эрдогану.

Политики в Турции предложили отказаться от самой популярной услуги в местных отелях. С инициативой выступил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингель, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Политик рассказал, что провел встречу с владельцами отелей и обсудил тему пищевых отходов.

Бизнесмены заявили, что за счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор.

«Еще порядка 40% продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски – это потеря еще нескольких миллиардов лир», – привел цифры Бингель.

Таким образом, политик предлагает отказаться от форматов шведского стола и турецкого завтрака.

«Все в Турции согласны, что нужно что-то делать [с большим количеством пищевых отходов – ред.], но никто ничего не делает, а мы предпримем действия», — подчеркнул Бингель.

Спустя несколько месяцев отчет попадет на стол к президенту Эрдогану, подчеркнул политик.

Впрочем, люди из туристической среды считают, что от шведского стола полностью отказаться не получится, но возможно появление альтернатив.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com