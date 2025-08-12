закрыть
Зеленский предупредил о риске новой войны в случае отказа от Донбасса

  • 12.08.2025, 21:53
Зеленский предупредил о риске новой войны в случае отказа от Донбасса

Отказ от Донбасса откроет Путину путь к Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областям.

Украина не оставит Донбасс, ведь любые уступки России без надежных гарантий безопасности лишь откроют путь к новой агрессии и риску «третьей войны».

Об этом во время разговора с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Зеркало недели».

По словам главы государства, предложения россиян о выходе украинских войск из Донбасса фактически означают лишь прекращение их наступления, а не отказ от оккупированных территорий. «Их смысл в том, чтобы мы сдали регион, который контролируем, в обмен на так называемое ceasefire. Это не равноценный обмен», - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что враг осознает невозможность захвата Харькова и Сумщины, а также не имеет сил для удержания Кинбурнской косы. «Они стремятся только получить Донбасс», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что выход ВСУ из региона будет означать создание плацдарма для дальнейшей атаки, как это произошло с Крымом после 2014 года. По его словам, часть российских ударных сил уже давно составляют боевики с оккупированных территорий.

Он предупредил, что отказ от Донбасса откроет Путину путь к Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областям. «Вопрос территорий нельзя отделять от гарантий безопасности. Иначе мы фактически дарим агрессору около 9 тысяч квадратных километров, что станет основой для новой войны», - сказал президент.

Зеленский отметил, что во время разговоров с американскими представителями, в частности Стивом Уиткоффом, выяснилось: идея выхода из Донбасса исходит от Путина, а не от США. Он прогнозирует, что Кремль будет пытаться оказывать политическое и военное давление, а в случае отказа - возможны санкционные действия со стороны США против обеих сторон.

«Мне предлагают: хочешь, чтобы тебя не убивали - выйди из Донецкой области. А какие гарантии безопасности? Мы будем в НАТО или ЕС? Пока конкретных предложений не было», - подчеркнул президент, добавив, что без надежных гарантий любая уступка только поможет врагу подготовить новое наступление.

