12 августа 2025, вторник, 23:11
Белоруске выплатят компенсацию за незаконное увольнение

2
  • 12.08.2025, 22:10
  • 1,414
Белоруске выплатят компенсацию за незаконное увольнение

Сумма немаленькая.

В Гомеле завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном увольнении женщины с руководящей должности, рассказали в областном суде.

Она с апреля 2020 года работала управляющей в госорганизации, связанной с физической культурой и спортом. Контракт с ней был продлен до 31 марта 2025 года.

Однако в ноябре 2024 года учреждение реорганизовали, а ей предложили перейти на другую должность – заместителя начальника в филиале по образованию.

Она не согласилась с такими условиями, так как это означало понижение в должности. После чего ее уволили с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

Считая свои права нарушенными, она обратилась в профсоюз и трудовую инспекцию, а затем подала иск в суд.

Истица настаивала, что увольнение должно было быть оформлено как сокращение штата, а не как отказ от перевода. Она требовала изменить формулировку в трудовой книжке и выплатить полное выходное пособие. А позже – попросила восстановить ее на прежнем рабочем месте в прежних условиях труда.

Суд установил, что работодатель нарушил закон. При реорганизации ей должны были предложить равнозначную должность, а не нижестоящую.

Поскольку восстановить женщину на прежней работе уже невозможно (учреждение реорганизовано), суд обязал выплатить ей компенсацию в размере десяти среднемесячных заработков – почти Br32,4 тыс.

Истица согласилась с таким вердиктом.

Решение суда уже вступило в силу, апелляция работодателя была отклонена.

