Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина 1 12.08.2025, 22:17

1,120

Марко Рубио

Они занимались подготовкой саммита лидеров США и РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они занимались подготовкой саммита лидеров США и РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Как отметили в МИД РФ, Лавров и Рубио обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», - добавили в российском министерстве.

