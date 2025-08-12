Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина

Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина1
- 12.08.2025, 22:17
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они занимались подготовкой саммита лидеров США и РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.
Как отметили в МИД РФ, Лавров и Рубио обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», - добавили в российском министерстве.