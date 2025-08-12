«Мы планировали до 9 мая это сделать, но водители ушли на Пасху в запой» 1 12.08.2025, 22:28

2,044

Василий Малюк

Руководитель СБУ рассказал подробности об операции «Паутина».

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк дал интервью украинским СМИ, в ходе которого рассказал некоторые подробности о подготовке и проведении 1 июня операции «Паутина», которая нанесла большие потери российской военной авиации.

Как рассказал Малюк, название «Паутина» спецоперация получила еще на этапе планирования, когда глава СБУ с коллегой нарисовали на блокноте логистические связи к вражеским аэродромам.

Вообще операцию «Паутина» планировали провести до 9 мая, но якобы случилось так, что российские водители фур, из которых вылетали дроны, на Пасху ушли в запой. Из-за этого спецоперацию пришлось перенести на месяц.

Для ее проведения СБУ создала в Челябинске фейковую логистическую компанию, арендовав офис и склады прямо под носом у местного управления ФСБ.

Технически были использованы уникальные FPV-дроны собственной разработки, оснащенные специальной системой связи и боевым зарядом. Заряд состоял из двух частей по 800 грамм (всего 1600) специальной смеси с кумулятивно-фугасным эффектом, предназначенным для прожигания корпуса самолета и вызова взрыва внутри.

Тот человек, который делал «домики» для запуска дронов из фур, ради сохранения секретности операции сам не знал, для чего именно их изготавливает. Были созданы полностью автономные охотничьи домики с батареями, непрерывно подпитывающими дроны, поскольку спецоперация могла проводиться и в холодное время года.

Агенты СБУ успели покинуть территорию России еще до того, как грузовики выехали к аэродромам.

