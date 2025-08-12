закрыть
Зеленский: С помощью Европы мы можем ежемесячно покупать американское оружие на 1-1,5 млрд долларов

  • 12.08.2025, 22:59
Киев договорился об этом и с Европой, и с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американское оружие продолжает поступать, и Украина с помощью партеров имеет возможность ежемесячно тратить на него 1-1,5 млрд долл.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Американская помощь нам нужна. Американская помощь идет, и мы будем платить за нее деньги. Кто такие «мы»? «Мы» сегодня - это, например, натовская программа PURL. Мы так договорились с европейцами, с натовцами, с американской стороной, что мы можем ежемесячно покупать оружия на сумму 1-1,5 млрд долл. по этой программе», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и его устраивала эта программа.

«Я считаю, что всем важно сохранить Америку в переговорном процессе», - подчеркнул президент.

