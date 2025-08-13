Зеленский объяснил, почему Путин добивается встречи с Трампом 13.08.2025, 5:32

Разговоры об Украине без Украины не дадут результата.

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, о чем нелегитимный президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут говорить во время встречи на Аляске 15 августа. Об этом Зеленский сказал, общаясь с журналистами 12 августа, пишет «Интерфакс-Украина».

«Результата этой двусторонней встречи на Аляске я не знаю. То есть мы увидим это с вами, наверное. Я не знаю, о чем будут они говорить без нас. Наверное, есть свой двусторонний трек. Украинские вопросы должны обсуждаться втроем по меньшей мере», – отметил он.

По мнению Зеленского, тот факт, что встреча Путина и Трампа состоится на территории США, является «личной победой» нелегитимного президента РФ. Путин благодаря этой встрече выходит из изоляции, считает президент Украины.

Кроме того, глава Кремля таким образом отсрочил введение санкций, анонсированных США, продолжил Зеленский.

«У президента Трампа есть серьезные санкции, и мы очень ждем этих санкций. Мы посмотрим, что будет дальше. У нас завтра будет разговор в формате всей Европы и США», – добавил он.

По словам президента, необходимо провести три встречи: две двусторонние и одну трехстороннюю. "И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат», - добавил Зеленский.

«И, в принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была. Почему я настаивал? Потому что в любых договоренностях у меня нет никаких гарантий безопасности. Экономические – это ЕС. И я хочу, чтобы мы знали, когда мы будем в ЕС. Потому что нас постоянно блокируют те или иные. И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы», – цитирует его «Интерфакс-Украина».

Разговоры об Украине без Украины не дадут результата, подчеркнул он.

«Мы поддерживаем то, что хотел президент Трамп, – ceasefire, а потом садиться за стол переговоров и обо всем другом говорить. Потому что предметные и продуктивные разговоры без нас о нас не сработают. Они возможны, но они не будут восприниматься по факту. Как я не могу ничего говорить о другом государстве или принимать решение. Я считаю, что Путин выигрывает в этом. Потому что он добивается, извините, фотографий. Ему нужна фоточка со встречи с президентом Трампом», – подытожил Зеленский.

