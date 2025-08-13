Черный дым над площадью Ленина: в Подмосковье вспыхнула местная администрация 4 13.08.2025, 7:34

4,994

Огонь охватил верхние этажи.

В центре подмосковного Щелково в ночь на 13 августа вспыхнул пожар в здании местной администрации. Огонь охватил верхние этажи, а город накрыл густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным очевидцев, огонь вспыхнул около 3:30 на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Местные жители сообщали о густом черном дыме, который был виден из соседних домов, и сильном запахе гари, который распространился вокруг.

«В городе Щелково пожарно-спасательные подразделения потушили огонь в здании по адресу: площадь Ленина, дом 2. Эвакуированы три человека. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Сейчас причины возгорания и точная площадь повреждений выясняются. На момент прибытия спасателей огонь активно распространялся, однако уже в 4:02 его удалось локализовать. По информации экстренных служб, площадь пожара составила 140 квадратных метров.

К тушению привлекли 19 спасателей и 6 единиц техники.

Кстати, по данным местного МЧС, за последние сутки на территории Подмосковья произошло десять пожаров. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com