13 августа 2025, среда, 9:17
Черный дым над площадью Ленина: в Подмосковье вспыхнула местная администрация

4
  • 13.08.2025, 7:34
  • 4,994
Огонь охватил верхние этажи.

В центре подмосковного Щелково в ночь на 13 августа вспыхнул пожар в здании местной администрации. Огонь охватил верхние этажи, а город накрыл густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным очевидцев, огонь вспыхнул около 3:30 на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Местные жители сообщали о густом черном дыме, который был виден из соседних домов, и сильном запахе гари, который распространился вокруг.

«В городе Щелково пожарно-спасательные подразделения потушили огонь в здании по адресу: площадь Ленина, дом 2. Эвакуированы три человека. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Сейчас причины возгорания и точная площадь повреждений выясняются. На момент прибытия спасателей огонь активно распространялся, однако уже в 4:02 его удалось локализовать. По информации экстренных служб, площадь пожара составила 140 квадратных метров.

К тушению привлекли 19 спасателей и 6 единиц техники.

Кстати, по данным местного МЧС, за последние сутки на территории Подмосковья произошло десять пожаров. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

