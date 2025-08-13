Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске во время саммита 13 13.08.2025, 7:36

8,104

Фото: Getty Images

Задействуют две службы.

Во время визита на Аляску безопасность Владимира Путина будут гарантировать его личная охрана вместе с Секретной службой США.

Об говорится в интервью бывшего высокопоставленного сотрудника Секретной службы США Роберта Макдоналда агентству ТАСС.

Роберт Макдоналд заявил, что во время визита президента РФ Владимира Путина на Аляску его безопасность будут обеспечивать совместно личная охрана российского лидера и американская Секретная служба.

По его словам, подобная практика является стандартной и политические разногласия между странами на это не влияют.

Макдоналд, который имеет более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и координировал меры безопасности на крупных международных саммитах (в частности АТЭС-2011 и G8-2012), отметил, что правоохранители разных стран в таких случаях откладывают политику в сторону. Они работают как профессионалы, делая все возможное для полной защиты своих лидеров.

В качестве примера он привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств, включая политических оппонентов США, взаимодействуют слаженно и эффективно.

Эксагент также поделился собственным положительным опытом сотрудничества с российскими коллегами во время визитов Джорджа Буша-младшего, подчеркнув их профессионализм. Сейчас Макдоналд преподает уголовное право в Университете Нью-Хейвена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com