«Россияне ушли в запой»: Малюк раскрыл новые детали операции «Паутина»

3,032

Василий Малюк

Фото: blik.ua

Операцию пришлось отложить на целый месяц, но она все равно была успешной.

Операция «Паутина» планировалась к 9-ому мая, однако российские водители фур, из которых вылетали дроны, пьянствовали до самой Пасхи, поэтому спецоперацию пришлось перенести на целый месяц, рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Мы-Украина».

Генерал-лейтенант поделился, что было много разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать.

«Один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в «запой», простите, ну так злоупотребляли сильно спиртными напитками... А мы не могли, наши источники не могли вызвонить! То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая - «майовка» у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине», - поделился Малюк.

Тем не менее, Малюк отметил, что всегда все складывается так, как должно быть.

«Исходя из всего того, как мы подготовились и как мы сделали, собственно, нас устраивает 1 июня - день, когда мы провели эту операцию и провели довольно успешно», - поделился глава СБУ.

Генерал-лейтенант также поделился, что подготовка к спецоперации проходила в режиме строгой секретности, поэтому детальный план знали лишь несколько человек.

«На связи с нами все время был президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял», - отметил глава СБУ.

По результатам спецоперации «Паутина» СБУ поразила FPV-дронами треть вражеской стратегической авиации РФ - 41 самолет.

