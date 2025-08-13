«Ноги буквально онемели, даже начался жар» 1 13.08.2025, 8:11

2,388

Минчанка ради челленджа прошла 100 тысяч шагов в день.

Минчанка Алла Гурская за день прошла 100 тысяч шагов. Почему девушка решилась на такой эксперимент и что чувствовала на условном финише, она рассказала агентству «Минск-Новости».

Пройти за день 100 тысяч шагов — задача не из легких не только для среднестатистического человека, но и для спортсмена. Такое расстояние можно сравнить с путешествием на Монблан: подъем и спуск на гору — 80 км. Примерно столько прошла за день студентка факультета международных отношений БГУ Алла Гурская. К эксперименту она практически не готовилась.

— Выпила несколько кружек кофе, и мы с подругой пошли. Сразу скажу, что ей было намного сложнее, чем мне, — рассказала девушка. — Она осилила 75 тысяч шагов, остальной путь я преодолела одна.

Аллу даже расстроило, что в конце пути она не почувствовала себя уставшей. А ведь у большинства ноги начинают «гудеть» уже после 20−30 тысяч шагов.

— До нашего мини-путешествия я не занималась спортом. У меня была сессия, все дни дома, максимум ходьбы — еле-еле доходило до ста шагов в день. Конечно, в моей жизни есть физическая активность: танцы. Все детство я занималась большим теннисом, — поделилась Гурская. — Но у большинства людей тоже есть хоть небольшая физическая подготовка. Только они сдаются, когда становится немного тяжело идти, бегать — в целом, преодолевать трудности.

Однако вскоре, через пару часов, пройденные километры напомнили о себе.

— Когда я прилегла, ноги буквально онемели. Даже начался жар. По пути я сделала только одну остановку на час, ела немного, — отметила Гурская.

Девушка поделилась, что планирует повторить челлендж этим летом, но уже самостоятельно.

Алла рассказала, что ходьба для нее что-то вроде медитации, способ преодоления тревожности. Пройти перед сном 12−20 тысяч шагов — уже привычка.

Действительно, регулярные прогулки на свежем воздухе улучшают не только физическое, но и психическое здоровье.

— Помочь себе можно благодаря осознанной прогулке. Она предполагает созерцание природы, концентрацию на шелесте листьев, пении птиц, дыхании, — отметила психолог Вероника Квашнина. — И, конечно, важно осознание, как в этот момент двигается ваше тело.

Тревога и беспокойство всегда связаны с мыслями о будущем. Прогулка же работает как техника заземления и осознанности: мы возвращаем себя в момент «здесь и сейчас». Большинство людей постоянно находятся в состоянии гиподинамии. И работа, и досуг многих предполагают сидячий образ жизни. Всемирный локдаун и массовый переход в онлайн особенно сильно поспособствовали такой тенденции.

— Люди сейчас меньше двигаются, больше находятся дома или в офисах, и это не может не сказаться на психическом здоровье, — продолжила Квашнина. — Что касается челленджа в 100 тысяч шагов, то вряд ли здесь речь идет о борьбе с тревожностью. Скорее это проверка своих волевых качеств, выдержки, дисциплины, желание взять новую вершину. За подобными рекордами может также стоять желание доказать что-то себе, людям.

Если же вам захотелось повторить этот челлендж, лучше начать с минимума. А затем постепенно «нашагивать» больше километров.

— Относительно недавно появился тренд на 10 тыс. шагов. Однако он был задан японцами еще в 1960-х. Тогда на поясе почти каждого жителя этой страны висел шагомер «Манпо-кей», — поделилась тренер по направлению прикладной неврологии Оксана Усеня. — Создатели устройства дали ему такое название, потому что иероглиф, который обозначает число 10 тысяч, похож на шагающего человека.

Сегодня такой стандарт массово внедрили в фитнес-браслеты.

— В целом это неплохой ориентир для поддержания здоровья. Но согласно исследованиям, минимум все же начинается с 7−8 тысяч, — подчеркнула Усеня. — Анаэробная нагрузка хороша для людей, которые, например, не любят беговые дорожки в тренажерном зале. Но если проблемы со здоровьем имеются, не стоит переусердствовать и пытаться через силу пройти 100 тысяч шагов для личного рекорда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com