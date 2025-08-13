Высадка на Аляске: как в Белом доме готовятся к встрече Трампа и Путина 5 13.08.2025, 8:26

Фото: EAST NEWS

Часть переговоров пройдет с глазу на глаз.

Из-за пика туристического сезона встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. При этом Вашингтон до последнего искал другие варианты, надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его окружения на военной базе США.

Сам Трамп на встречу особых надежд не возлагает, он называет предстоящий саммит «ознакомительным» и заявляет, что стремится понять намерения Путина относительно российско-украинской войны. Подробности раскрыли в CNN.

Трамп будет встречать Путина на американской военной базе на Аляске

По данным издания, американские чиновники провели все выходные в поисках места для встречи Трампа с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Поиски оказались безрезультатными: в штате сейчас – пик туристического сезона. К тому же, для организации саммита и обеспечения надлежащего уровня безопасности остается слишком мало времени.

Поэтому вскоре организаторы встречи пришли к выводу: единственным городом в огромном штате для проведения саммита является Анкоридж. А требованиям безопасности в нем остается только американская военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города. Поэтому выбор остановили на ней, хотя Белый дом надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его окружения на военной базе США.

То, что встреча состоится именно там, CNN сообщили сразу два представителя администрации Трампа.

Подготовка к встрече еще продолжается. В российском министерстве иностранных дел, в частности, сообщили, что во вторник состоялись контакты по «определенным аспектам подготовки» между государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Обычно саммиту с высокими ставками и противником США предшествуют широкие переговоры по повестке дня и результатам. Но сам Трамп заявил, что подходит к встрече как к «ознакомительной» сессии, имея мало предварительных ожиданий относительно того, как она будет проходить. Белый дом во вторник назвал ее «сессией слушания», – пишет издание.

С заявлением, призванным снизить градус ожиданий и, вероятно, наперед оправдать отсутствие результатов «исторической встречи», выступил и Рубио.

«Президент чувствует: «Смотрите, я должен посмотреть на этого парня через стол. Мне нужно увидеть его с глазу на глаз. Мне нужно услышать его с глазу на глаз. Мне нужно сделать оценку, глядя на него», – объяснил Рубио в одном из последних интервью, зачем Трампу понадобилась встреча с Путиным и почему пяти телефонных разговоров ему оказалось недостаточно, чтобы понять намерения главы государства-агрессора.

На Аляске выбор остановили из-за действующего ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом еще в 2023 году. Российский диктатор боялся встречаться на территории Европы, где его должны были бы задержать.

Предложение же Кремля о проведении встречи в Объединенных Арабских Эмиратах не устроило уже США: в Белом доме не хотели еще одного длительного путешествия Трампа на Ближний Восток, где он побывал только в мае.

В конце концов выбор сузился до двух вариантов: Венгрия, где заправляет лояльный как к Трампу, так и к Путину Виктор Орбан, и территория США.

И когда российский диктатор согласился на встречу в Штатах, да еще и на Аляске, которая когда-то входила в Российскую империю – американские чиновники изрядно удивились.

И если Трамп воспринял это согласие как «проявление уважения», его мнение в США разделяют далеко не все.

«Единственным лучшим местом для Путина, чем Аляска, был бы саммит в Москве. Поэтому, я думаю, начальная организация – это большая победа Путина», – сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

О чем может идти речь на переговорах Трампа и Путина

На фоне бурной подготовки саммита на Аляске, причины, ставшие катализатором для его проведения, так и оставались неясными. Трамп заявил о желании встретиться с российским диктатором после того, как в Москву на переговоры с Путиным слетал спецпредставитель Стив Уиткофф. Что он услышал от главы Кремля – окутано тайной.

Раскрыть эту тайну большую часть прошлой недели пытались европейские чиновники. Однако попытки понять, какие параметры «мирного соглашения» предложил Путин – в частности, и расспросы самого Уиткоффа – особой ясности не принесли.

За день до встречи с Путиным, в среду, 13 августа, Трамп должен принять участие в виртуальном разговоре с европейскими лидерами, который организовала Германия. Он выслушает точку зрения Европы перед саммитом с российским диктатором. Трамп также обещает сразу после разговора с Путиным сообщить о его ходе и результатах и лидерам Европы, и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом, подчеркивает CNN, Зеленский в саммите на Аляске участвовать не будет, о трехсторонней встрече речь пока не идет.

Зато в Белом доме сообщили, что часть встречи Трамп и Путин проведут с глазу на глаз, присутствовать будут только их переводчики.

«Для лидеров не является типичным встречаться наедине со своими коллегами, но отношения Трампа и Путина были предметом пристального внимания. И во время первого срока Трампа даже высокопоставленные чиновники говорили, что иногда они оставались в неведении относительно обсуждаемого, когда помощников не было. На двух предыдущих встречах Трампа с Путиным в обоих случаях присутствовали переводчики, но не высокопоставленные помощники. После встречи в Германии Трамп, как сообщается, попросил своего переводчика предоставить свои заметки», – пишет CNN.

Путин перед встречей сделал ряд звонков своим немногочисленным союзникам, которые и сами в свое время встречались с Трампом. В частности, он поговорил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, который во время первого срока действующего президента США встречался с Трампом трижды. Все три встречи результата не имели: КНДР так и не отказалась от своего ядерного оружия.

