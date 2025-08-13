После трех ударов Россия «потеряла» Крымский мост для военных целей 13.08.2025, 8:49

Василий Малюк

Конструкция стала аварийной.

В результате трех успешных операций СБУ по ударам по Крымскому мосту в течение 2022-2025 годов конструкция стала практически «аварийной». Сейчас мост функционирует с существенными ограничениями, которые не позволяют перемещаться здесь грузовикам более 5 тонн, и никакой военной логистики враг через сооружение не осуществляет. Все три операции были успешными и имели свои тонкости.

Удары по Крымскому мосту стали одной из «визитных карточек» сотен операций украинских спецслужб, выполненных за время полномасштабной войны. О подробностях рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью каналу «Мы — Украина».

Во время разговора журналистка канала спросила у главы СБУ об операциях, которые успешно удалось реализовать против России. Василий Малюк вспомнил отдельно об операции «Паутина», для которой спецслужбам пришлось создать фиктивную компанию в Челябинске.

Продолжая разговор, Малюк также вспомнил о трех ударах по Крымскому мосту, первый из которых был реализован в октябре 2022 года.

«На самом деле реализаций сотни и каждая из них достойна уважения и она достойна внимания. Но если, ну... Можно это назвать определенной какой-то визитной карточкой, то да, действительно, Крымский мост. Особенно первый удар, это было 8 октября 2022 года. Это было 70-летие путлера (Путина — ред.). И именно тогда мы сделали ему соответствующий подарок», — отметил Малюк.

Глава СБУ вспомнил утро того дня, когда был реализован первый удар. Часть дорожного полотна конструкции оказалась в воде, а рядом, на железнодорожных путях, пылали цистерны с горючим. Эту операцию Василий Малюк назвал «мегауспешной».

Продолжением операции ударов по Крымскому мосту стала вторая атака, осуществленная в 2023 году. Тогда спецслужбам удалось пробраться уже не с суши, а с моря.

«Ну, однако, не только единственный это был удар по Крымскому мосту. Через год, в 2023 году, мы уже зашли не с суши, а зашли с моря», — отметил Малюк.

Вторая атака была реализована с помощью двух надводных дронов. Она была осуществлена благодаря коллективу 13 Главного управления Департамента военной контрразведки, а также генералу Хантеру — побратиму главы СБУ, как отметил сам Малюк.

Третья атака на Крымский мост состоялась в 2025 году. Эта операция также имела свои особенности, ведь спецслужбы подобрались к конструкции под водой.

«Я не буду рассказывать всех деталей, но мы заходили с суши, заходили по водному зеркалу. И в 2025 году мы зашли под водой. Было два удара, в каждом было тонна сто в тротиловом эквиваленте», — поделился глава СБУ.

Удары по Крымскому мосту: каковы последствия операций СБУ

Три удара по Крымскому мосту дали свои результаты: Василий Малюк утверждает, что они были успешными. Как следствие — серьезные повреждения опор конструкции, так называемых «быков». После этого Крымский мост функционирует в ограниченном режиме, в частности через него движутся грузовики не более 5 тонн, и никакой военной логистики врага.

«По сути, мост сегодня функционирует в режиме — не более 5 тонн двигаются грузовики, никакой логистики военной враг там не перемещает. Поэтому это такая, я бы сказал, аварийная конструкция», — поделился глава СБУ.

На вопрос журналистки, стоит ли ожидать четвертого удара по Крымскому мосту, Василий Малюк не ответил. Однако добавил, что спецслужбы осуществляют еще много других операций в борьбе с врагом.

