Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

1
  • 13.08.2025, 8:54
  • 3,248
Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

В документах Кремля это четко прописано.

Страна-агрессор Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью «Суспільному».

По его словам, в стратегических документах РФ четко прописано, что «украинский вопрос должен быть решен до 2026 года».

Скибицкий объяснил, что такая амбициозная цель обусловлена рядом серьезных проблем в России.

«Экономические расходы сейчас составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых», - сказал представитель ГУР.

