«Кассир объяснила, что у банка есть свои правила» 13.08.2025, 9:18

Белорус столкнулся в обменнике с неочевидной проблемой.

Антон пытался положить российские рубли на депозит, но часть суммы ему вернули. «На этот раз модное слово «плесень» добралось и до российских рублей», — утверждает мужчина. Кассир объяснила, что у банка есть свои правила, по которым принять испорченные купюры они не могут. Позже выяснилось: критерии, по которым оценивают доллары и евро, у банков одинаковые, а вот для российских рублей могут различаться, пишет Onliner.

Что случилось

Антон говорит, что менял доллары на белорусские рубли, а затем покупал российские в головном отделении Статусбанка на улице Денисовской, 8а. Примерно через полчаса он хотел пополнить свой депозит в Белагропромбанке на Маяковского, 6. Но часть купюр — 20 500 российских рублей — у него не приняли. По словам мужчины, «объяснили это плесенью на банкнотах».

— Я был максимально удивлен. Во-первых, принес их только что из другого банка, во-вторых, оба банка вроде бы подписали соглашение Ассоциации белорусских банков о единых признаках платежности, — рассуждает Антон. — В-третьих, как давно российские рубли у нас попали под ограничения, сравнимые с требованиями к евро и долларам, и также стали жертвой плесени?

Читатель говорит, что на месте, в отделении развернутых ответов не получил, но ему сказали, что у банков могут быть свои перечни признаков платежеспособности валюты и они ими руководствуются.

— В итоге я потерял время и прибыль из-за незачисленной части средств на депозит и еще получил дополнительную головную боль, ведь я эту сумму за полчаса не испортил. Внешне купюры, особенно 20 000, идеальны, — считает Антон. — Неоднократно говорили про некие единые стандарты, соглашения и прочее… А теперь это затронуло и российские рубли, с которыми никогда не было глобальных проблем при приеме.

Как это объясняют банки

Мы уже рассказывали о едином перечне признаков платежности валюты, о котором договорились банки, небанковские кредитно-финансовые организации и Ассоциация белорусских банков. Важный момент: эти критерии касаются иностранной валюты, за исключением российских рублей. Проще говоря, у банков есть общие правила для долларов и евро, но не для российских рублей.

В Белагропромбанке, куда обращался Антон, нам это подтвердили.

— Перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте, разработанный совместно банками и Ассоциацией белорусских банков, распространяет свое действие на банкноты всех видов валют, за исключением российских рублей.

При приеме российских рублей кассовые работники нашего банка руководствуются разработанным самостоятельно и утвержденным банком перечнем признаков платежности банкнот и монет в российских рублях. Соответственно, критерии оценки платежности банкнот российских рублей и иных видов валют различаются.

Оба перечня размещены в открытом доступе у касс (на информационных стендах) в каждой точке продаж банка, а также на официальном сайте банка.

Выходит, у банка есть два отдельных перечня: для российских рублей и для всей остальной валюты. При этом критерии, по которым оценивают банкноты, схожие: наличие надрывов или надрезов, проколы, штампы, пятна, свечение и так далее.

— Распространяются ли так называемые «ограничения по плесени» на российские рубли?

— Во-первых, необходимо отметить, что в перечне отсутствует понятие «плесень».

Во-вторых, вне зависимости от того, каким веществом (агрессивной средой) была повреждена банкнота, банк принимает банкноты российских рублей, имеющие конкретное повреждение — постороннее свечение, видимое в ультрафиолетовых лучах, — с соблюдением определенный условий.

Так, без ограничений принимаются российские рубли, имеющие белое или голубое свечение в УФ-лучах частично или полностью либо имеющие свечение другого цвета (за исключением белого и голубого) суммарной площадью не более 50% от площади банкноты, при этом в обоих случаях структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится.

На условиях инкассо принимаются российские рубли, которые имеют свечение другого цвета (за исключением белого и голубого) суммарной площадью более 50% от площади банкноты, при этом структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится.

Если из-за повреждений банкноты не соответствуют этим условиям, то они признаются неплатежными и в кассах банка их не примут.

В банке пояснили, что действующие там сейчас правила для российских рублей вступили в силу 14 апреля 2025 года.

— Критерии приема банкнот иностранных валют в части их платежности определяются возможностью вывоза поврежденной валюты в иностранные банки в соответствии с условиями действующих договоров.

— Возможна ли ситуация, при которой купюры, выданные в одном банке, в другом банке не принимаются? Что делать клиентам в подобной ситуации?

— Да, возможна, поскольку критерии определения платежности российских рублей в банках различны, так как определяются ими самостоятельно. В данной ситуации клиентам можно предложить ознакомиться с условиями приема данной валюты в разных банках на официальных сайтах, через кол-центры или непосредственно в обменниках.

— Планируются ли изменения в политике банка по обмену валют?

— Если речь о приеме российских рублей, вносить изменения в перечень признаков платежности банкнот и монет в российских рублях в ближайшее время банк не планирует. Что касается перечня признаков платежности валюты, за исключением российских рублей, на данный момент банк не располагает информацией о возможном внесении в него изменений.

Если резюмировать: критерии банков по оценке платежности российских рублей действительно могут различаться. Так что купюры из одного банка могут не принять в другом.

В Статусбанке отметили, что если другой банк отказался принять купюры, купленные у них, то их специалисты помогут разобраться. При этом поврежденные и загрязненные банкноты в кассах не выдают.

— Мы понимаем, что существуют человеческий фактор и субъективная оценка при проверке банкнот. Поэтому в случае возникновения факта отказа приема банкнот, приобретенных у нас, в другом банке мы всегда готовы оказать клиенту содействие в решении данного вопроса. Счетная техника, используемая в Статусбанке, позволяет достоверно установить факт приобретения валюты именно в нашем банке.

Специалисты также прокомментировали, почему одну и ту же купюру в обменниках могут оценить по-разному.

— Необходимо отметить, что применяемая в банках техника по определению подлинности и платежности банкнот различается по техническим параметрам (например, ультрафиолетовые лампы могут быть сильнее или слабее). У кассовых работников может быть разное восприятие (субъективная оценка) того или иного признака платежности банкнот.

Чем все закончилось

Антон получил ответ от Белагропромбанка. Там пояснили, что критерии оценки российских рублей в банках различаются, финучреждения разрабатывают их самостоятельно с учетом условий договоров, заключенных с российскими банками-контрагентами.

В ответе банка говорится, что специалисты обучены и у них есть полномочия принимать окончательное решение, можно ли обменять банкноты. В случае Антона у кассира вызвали подозрения пятна и свечение (банковские работники говорят, что свечение может означать плесень).

Так, на банкноте номиналом 500 российских рублей и трех банкнотах номиналом 5000 российских рублей были пятна, а у банкнот номиналом 5000 российских рублей было желто-оранжевое свечение в ультрафиолетовых лучах, оно затронуло больше половины площади банкноты.

Так что работник банка действовал по инструкции и поэтому не смог принять купюры.

Антон решил вернуться в Статусбанк и объяснил ситуацию. Купюры проверили еще раз и, по словам мужчины, не нашли существенных повреждений. Тем не менее банк заменил их на другие банкноты, а потом их приняли в другом банке, так что вопрос решился.

Почему нет единого перечня для всех валют

Напомним, сейчас белорусские банки не могут свободно вывозить из страны поврежденные доллары и евро в иностранные банки. С российскими рублями ситуация другая, поэтому разработанный перечень признаков платежности на них не распространяется, пояснили Onlíner представители банковской сферы.

— В Россию можно спокойно вывезти российские рубли и там их поменять, так что перечень разрабатывали с учетом сложностей вывоза долларов и евро.

Кроме того, в банковской сфере говорят, что проблемы с обменом российских рублей возникают крайне редко, возможно, это единичные случаи.

— У банков есть свои правила для российских рублей, и каких-то проблем с их приемом не было. Возможно, сыграл свою роль человеческих фактор: два кассира иногда могут по-разному оценить одну и ту же банкноту.

Что делать в таких случаях

Можно попробовать вернуться в банк, выдавший купюры, и объяснить ситуацию — в случае Антона это помогло. Банк не обязан идти навстречу, но может это сделать.

Еще один вариант — попробовать обменять российские рубли в разных обменниках: возможно, где-то банкноты будут соответствовать требованиям банка. Без каких-либо проблем их должны принимать в российских банках, если есть возможность обменять их там.

Вариант, который предлагал Белагропромбанк в своем ответе, — обратиться в банк, чтобы определить, можно ли сдать банкноты на инкассо. Эта процедура предполагает, что поврежденные купюры отправят на исследование по платежности в иностранный банк. Там проведут экспертизу и дадут ответ, можно ли их обменять.

Сейчас в Белагропромбанке российские рубли принимают на инкассо с комиссией 5%, но минимум 25 белорусских рублей. В Беларусбанке за услугу нужно заплатить 5%, но не менее 27 рублей.

На инкассо в этих банках также можно отправить доллары и евро. Кроме комиссии белорусского банка, есть вознаграждение банка-контрагента. С учетом отправки банкнот в иностранный банк процедура займет некоторое время — банкноты примут, но другие купюры выдадут только после экспертизы.

Кроме того, в некоторых банках есть услуга по замене поврежденной валюты. В таких случаях придется заплатить комиссию, у каждого банка она своя — от 3% до 9% от суммы. В этом случае тоже есть минимальный размер комиссии, который возьмут при обмене, — сейчас он составляет от 1,5 до 6 рублей.

