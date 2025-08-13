закрыть
13 августа 2025, среда, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кассир объяснила, что у банка есть свои правила»

  • 13.08.2025, 9:18
«Кассир объяснила, что у банка есть свои правила»

Белорус столкнулся в обменнике с неочевидной проблемой.

Антон пытался положить российские рубли на депозит, но часть суммы ему вернули. «На этот раз модное слово «плесень» добралось и до российских рублей», — утверждает мужчина. Кассир объяснила, что у банка есть свои правила, по которым принять испорченные купюры они не могут. Позже выяснилось: критерии, по которым оценивают доллары и евро, у банков одинаковые, а вот для российских рублей могут различаться, пишет Onliner.

Что случилось

Антон говорит, что менял доллары на белорусские рубли, а затем покупал российские в головном отделении Статусбанка на улице Денисовской, 8а. Примерно через полчаса он хотел пополнить свой депозит в Белагропромбанке на Маяковского, 6. Но часть купюр — 20 500 российских рублей — у него не приняли. По словам мужчины, «объяснили это плесенью на банкнотах».

— Я был максимально удивлен. Во-первых, принес их только что из другого банка, во-вторых, оба банка вроде бы подписали соглашение Ассоциации белорусских банков о единых признаках платежности, — рассуждает Антон. — В-третьих, как давно российские рубли у нас попали под ограничения, сравнимые с требованиями к евро и долларам, и также стали жертвой плесени?

Читатель говорит, что на месте, в отделении развернутых ответов не получил, но ему сказали, что у банков могут быть свои перечни признаков платежеспособности валюты и они ими руководствуются.

— В итоге я потерял время и прибыль из-за незачисленной части средств на депозит и еще получил дополнительную головную боль, ведь я эту сумму за полчаса не испортил. Внешне купюры, особенно 20 000, идеальны, — считает Антон. — Неоднократно говорили про некие единые стандарты, соглашения и прочее… А теперь это затронуло и российские рубли, с которыми никогда не было глобальных проблем при приеме.

Как это объясняют банки

Мы уже рассказывали о едином перечне признаков платежности валюты, о котором договорились банки, небанковские кредитно-финансовые организации и Ассоциация белорусских банков. Важный момент: эти критерии касаются иностранной валюты, за исключением российских рублей. Проще говоря, у банков есть общие правила для долларов и евро, но не для российских рублей.

В Белагропромбанке, куда обращался Антон, нам это подтвердили.

— Перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте, разработанный совместно банками и Ассоциацией белорусских банков, распространяет свое действие на банкноты всех видов валют, за исключением российских рублей.

При приеме российских рублей кассовые работники нашего банка руководствуются разработанным самостоятельно и утвержденным банком перечнем признаков платежности банкнот и монет в российских рублях. Соответственно, критерии оценки платежности банкнот российских рублей и иных видов валют различаются.

Оба перечня размещены в открытом доступе у касс (на информационных стендах) в каждой точке продаж банка, а также на официальном сайте банка.

Выходит, у банка есть два отдельных перечня: для российских рублей и для всей остальной валюты. При этом критерии, по которым оценивают банкноты, схожие: наличие надрывов или надрезов, проколы, штампы, пятна, свечение и так далее.

— Распространяются ли так называемые «ограничения по плесени» на российские рубли?

— Во-первых, необходимо отметить, что в перечне отсутствует понятие «плесень».

Во-вторых, вне зависимости от того, каким веществом (агрессивной средой) была повреждена банкнота, банк принимает банкноты российских рублей, имеющие конкретное повреждение — постороннее свечение, видимое в ультрафиолетовых лучах, — с соблюдением определенный условий.

Так, без ограничений принимаются российские рубли, имеющие белое или голубое свечение в УФ-лучах частично или полностью либо имеющие свечение другого цвета (за исключением белого и голубого) суммарной площадью не более 50% от площади банкноты, при этом в обоих случаях структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится.

На условиях инкассо принимаются российские рубли, которые имеют свечение другого цвета (за исключением белого и голубого) суммарной площадью более 50% от площади банкноты, при этом структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится.

Если из-за повреждений банкноты не соответствуют этим условиям, то они признаются неплатежными и в кассах банка их не примут.

В банке пояснили, что действующие там сейчас правила для российских рублей вступили в силу 14 апреля 2025 года.

— Критерии приема банкнот иностранных валют в части их платежности определяются возможностью вывоза поврежденной валюты в иностранные банки в соответствии с условиями действующих договоров.

— Возможна ли ситуация, при которой купюры, выданные в одном банке, в другом банке не принимаются? Что делать клиентам в подобной ситуации?

— Да, возможна, поскольку критерии определения платежности российских рублей в банках различны, так как определяются ими самостоятельно. В данной ситуации клиентам можно предложить ознакомиться с условиями приема данной валюты в разных банках на официальных сайтах, через кол-центры или непосредственно в обменниках.

— Планируются ли изменения в политике банка по обмену валют?

— Если речь о приеме российских рублей, вносить изменения в перечень признаков платежности банкнот и монет в российских рублях в ближайшее время банк не планирует. Что касается перечня признаков платежности валюты, за исключением российских рублей, на данный момент банк не располагает информацией о возможном внесении в него изменений.

Если резюмировать: критерии банков по оценке платежности российских рублей действительно могут различаться. Так что купюры из одного банка могут не принять в другом.

В Статусбанке отметили, что если другой банк отказался принять купюры, купленные у них, то их специалисты помогут разобраться. При этом поврежденные и загрязненные банкноты в кассах не выдают.

— Мы понимаем, что существуют человеческий фактор и субъективная оценка при проверке банкнот. Поэтому в случае возникновения факта отказа приема банкнот, приобретенных у нас, в другом банке мы всегда готовы оказать клиенту содействие в решении данного вопроса. Счетная техника, используемая в Статусбанке, позволяет достоверно установить факт приобретения валюты именно в нашем банке.

Специалисты также прокомментировали, почему одну и ту же купюру в обменниках могут оценить по-разному.

— Необходимо отметить, что применяемая в банках техника по определению подлинности и платежности банкнот различается по техническим параметрам (например, ультрафиолетовые лампы могут быть сильнее или слабее). У кассовых работников может быть разное восприятие (субъективная оценка) того или иного признака платежности банкнот.

Чем все закончилось

Антон получил ответ от Белагропромбанка. Там пояснили, что критерии оценки российских рублей в банках различаются, финучреждения разрабатывают их самостоятельно с учетом условий договоров, заключенных с российскими банками-контрагентами.

В ответе банка говорится, что специалисты обучены и у них есть полномочия принимать окончательное решение, можно ли обменять банкноты. В случае Антона у кассира вызвали подозрения пятна и свечение (банковские работники говорят, что свечение может означать плесень).

Так, на банкноте номиналом 500 российских рублей и трех банкнотах номиналом 5000 российских рублей были пятна, а у банкнот номиналом 5000 российских рублей было желто-оранжевое свечение в ультрафиолетовых лучах, оно затронуло больше половины площади банкноты.

Так что работник банка действовал по инструкции и поэтому не смог принять купюры.

Антон решил вернуться в Статусбанк и объяснил ситуацию. Купюры проверили еще раз и, по словам мужчины, не нашли существенных повреждений. Тем не менее банк заменил их на другие банкноты, а потом их приняли в другом банке, так что вопрос решился.

Почему нет единого перечня для всех валют

Напомним, сейчас белорусские банки не могут свободно вывозить из страны поврежденные доллары и евро в иностранные банки. С российскими рублями ситуация другая, поэтому разработанный перечень признаков платежности на них не распространяется, пояснили Onlíner представители банковской сферы.

— В Россию можно спокойно вывезти российские рубли и там их поменять, так что перечень разрабатывали с учетом сложностей вывоза долларов и евро.

Кроме того, в банковской сфере говорят, что проблемы с обменом российских рублей возникают крайне редко, возможно, это единичные случаи.

— У банков есть свои правила для российских рублей, и каких-то проблем с их приемом не было. Возможно, сыграл свою роль человеческих фактор: два кассира иногда могут по-разному оценить одну и ту же банкноту.

Что делать в таких случаях

Можно попробовать вернуться в банк, выдавший купюры, и объяснить ситуацию — в случае Антона это помогло. Банк не обязан идти навстречу, но может это сделать.

Еще один вариант — попробовать обменять российские рубли в разных обменниках: возможно, где-то банкноты будут соответствовать требованиям банка. Без каких-либо проблем их должны принимать в российских банках, если есть возможность обменять их там.

Вариант, который предлагал Белагропромбанк в своем ответе, — обратиться в банк, чтобы определить, можно ли сдать банкноты на инкассо. Эта процедура предполагает, что поврежденные купюры отправят на исследование по платежности в иностранный банк. Там проведут экспертизу и дадут ответ, можно ли их обменять.

Сейчас в Белагропромбанке российские рубли принимают на инкассо с комиссией 5%, но минимум 25 белорусских рублей. В Беларусбанке за услугу нужно заплатить 5%, но не менее 27 рублей.

На инкассо в этих банках также можно отправить доллары и евро. Кроме комиссии белорусского банка, есть вознаграждение банка-контрагента. С учетом отправки банкнот в иностранный банк процедура займет некоторое время — банкноты примут, но другие купюры выдадут только после экспертизы.

Кроме того, в некоторых банках есть услуга по замене поврежденной валюты. В таких случаях придется заплатить комиссию, у каждого банка она своя — от 3% до 9% от суммы. В этом случае тоже есть минимальный размер комиссии, который возьмут при обмене, — сейчас он составляет от 1,5 до 6 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко