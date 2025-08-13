закрыть
13 августа 2025, среда, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны детали переговоров Зеленского, Трампа и лидеров Европы

1
  • 13.08.2025, 9:49
  • 2,520
Стали известны детали переговоров Зеленского, Трампа и лидеров Европы

Запланированы три отдельные онлайн-встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с лидерами стран Европы и президентом США Трампом 13 августа. Запланированы три отдельные онлайн-встречи.

Об этом сообщает Reuters.

Зеленский и лидеры Европы встретятся с Трампом в виртуальном формате перед его саммитом с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщил спикер правительства Германии, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами ожидается сегодня в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву). На ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. Также в онлайн-встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.

После этого Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс пообщаются с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече, которая запланирована на 13:00 по Гринвичу (16:00 по Минску).

Затем в 14:30 по Гринвичу (17:30 по минскому времени) состоится онлайн-встреча «коалиции желающих», которая работает над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

Как пишет издание, полдесятка высокопоставленных европейских чиновников сообщили, что они видят риск заключения соглашения, которое будет неблагоприятным для Европы и безопасности Украины. По их словам, европейское единство будет жизненно важным, если это произойдет.

«Источник, знакомый с внутренними обсуждениями в США, сообщил, что нельзя исключать возможности того, что Трамп будет стремиться заключить соглашение непосредственно с Путиным без участия Украины или Европы. Но источник выразил сомнение в этом, отметив, что это может создать проблемы с Киевом и ЕС», - пишет Reuters.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко