Зеленский отправляется в важную поездку перед разговором с Трампом 2 13.08.2025, 10:22

2,520

Фото: Reuters

Разговор начнется в 16:00.

В среду, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию с рабочим визитом, сообщает Bild. Там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

По данным издания, Зеленский прибудет в Берлин 13 августа. Он примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Президент Украины будет проводить онлайн-встречу совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Онлайн-переговоры Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы организует именно немецкий канцер Фридрих Мерц.

По информации Reuters, Зеленский вместе с европейскими лидерами проведут онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить его предстоящие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в среду, 13 августа, в 16:00 по минскому времени.

Встреча Трампа с диктатором Путиным состоится в городе Анкоридж штата Аляска 15 августа.

Президент США сообщал, что будет обсуждать с Путиным войну РФ против Украины, и что его план урегулирования предусматривает обмен территориями, в результате чего Киев получит обратно часть своих земель, но якобы вынужден будет отказаться от других.

