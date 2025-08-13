закрыть
13 августа 2025
Раскрыт секрет здоровой печени и кишечника

Ученые нашли важное вещество.

Исследователи из UC Davis Health обнаружили, что молекула, вырабатываемая бактериями кишечника, способна восстанавливать поврежденную печень и заживлять стенки кишечника после воздействия афлатоксина — токсина плесневых грибов, часто встречающегося в арахисе, кукурузе и других культурах. Работа опубликована в журнале mBio.

Речь идет о соединении 10-гидрокси-цис-12-октадеценовой кислоты (10-HSA), которое производят бактерии рода Lactobacillus. В опытах на мышах вещество полностью устранило повреждения печени и кишечника, вызванные афлатоксином B1: восстановился эпителиальный барьер кишечника, нормализовались уровни ключевых желчных кислот, улучшились функции печени, связанные с обменом веществ и детоксикацией и стабилизировались иммунные процессы в кишечнике.

10-HSA активирует белок PPARα, отвечающий за регуляцию жирового обмена, и действует без побочных эффектов синтетических препаратов. Ученые надеются, что на основе этой молекулы удастся создать безопасную добавку для профилактики и лечения повреждений печени, особенно в регионах с высоким риском афлатоксинового загрязнения продуктов.

В ближайших планах команды — подготовка к клиническим испытаниям у людей с жировой болезнью печени или метаболическими нарушениями. Авторы подчеркивают, что открытие может стать шагом к созданию «лекарств из микробиома», которые работают максимально точно и безопасно.

