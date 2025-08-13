закрыть
13 августа 2025, среда, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Times: Европа может ударить РФ по больному месту

1
  • 13.08.2025, 10:33
  • 2,736
The Times: Европа может ударить РФ по больному месту

ЕС держит в руках козырь.

Россия четвертый год ведет захватническую полномасштабную войну против Украины. Президент США Дональд Трамп пытается решить проблему дипломатией, а Европа держит в руках более 260 миллиардов евро замороженных российских активов, что может быть козырем.

Издание The Times пишет, что Брюссель проценты с этих активов направляет на помощь Киеву. При этом президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники призывают к их полной конфискации, что стало предметом споров как в Европе, так и за ее пределами.

Первоначально активы были в основном в форме суверенных облигаций, но к теперь это в основном наличные или же их были реинвестировали в ценные бумаги. Активы разбросаны по различным западными юрисдикциям и управляются несколькими клиринговыми палатами.

Большая часть этих средств, а это около 300 млрд евро, находится в Европе. Около 190 млн евро хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear, а до 20 млрд евро – в ее французском конкуренте Clearstream. Это значительно превосходит 70 миллиардов евро частных активов, принадлежащих примерно 2000 российским гражданам, которые заморожены санкционной коалицией.

Теоретически каждая страна, в которой хранятся российские активы, может принять решение об их конфискации и передаче в фонд для Украины. Затем эти средства можно было бы инвестировать более агрессивно, чтобы получить более высокую прибыль и поддержать Киев.

Стоит отметить, что Бельгия взимает 25%-ный налог с «непредвиденной» прибыли, которую Euroclear получает от российских активов, включая проценты и дивиденды по акциям, а полученные средства поступают в основной европейский фонд помощи Украине. На данный момент было три транша выплат по около 1,5 миллиарда евро.

Конфискация – угроза для Европы

Существуют как юридические, так и политические сомнения по поводу конфискации активов. С политической точки зрения, некоторые западные государства считают, что было бы разумнее сохранить их в качестве козыря для будущих переговоров о прекращении огня или для финансирования возможной реконструкции Украины. Другие, в том числе Европейский центральный банк, предупреждают, что конфискация активов может нанести ущерб репутации Европы как надежного места для ведения бизнеса и отпугнуть инвесторов.

Правительство Великобритании заявило, что по состоянию на май заморозило активов РФ на сумму 25 миллиардов фунтов стерлингов - общая сумма, принадлежащая организациям и физическим лицам, попавшим под санкции. Отмечается, что отдельно «заморожены» активы, принадлежащие Центральному банку, Фонду национального благосостояния и Министерству финансов России.

Великобритания могла бы принять законы, легализующие конфискацию этих активов, и нет никаких сил, которые могли бы это предотвратить, даже если это нарушает международное право. Однако такой шаг мог бы нанести ущерб международной легитимности Лондона.

Яхты и другое имущество россиян

Европейские правительства дополнительно заморозили тысячи частных активов, включая роскошные яхты, особняки и спортивные авто, принадлежащие около 2000 гражданам РФ. Многие из них зарегистрированы на членов семьи, трасты или подставные компании, из-за чего сложнее доказать право собственности.

Частные активы стали менее важными в общей дискуссии, поскольку их объем намного меньше государственных активов, а конфискация частной собственности затруднена, поскольку требует четких правовых оснований, связывающих активы с преступной деятельностью. Без прочных доказательств конфискация нарушит права собственности, которые защищены внутренним законодательством и международными соглашениями по правам человека. Законные владельцы могут оспорить конфискацию в суде, что приведет к длительным и сложным разбирательствам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко