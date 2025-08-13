закрыть
Карбалевич: Лукашенко наблюдает за уходящим поездом

  • 13.08.2025, 10:45
  • 1,784
Карбалевич: Лукашенко наблюдает за уходящим поездом
Валерий Карбалевич

План правителя провалился.

Лукашенко надеялся, что Минск станет площадкой для переговоров по Украине. Однако 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин встретятся на Аляске, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Позiрка»:

— Если бы Лукашенко удалось оказаться в роли посредника, то он получил бы одним махом немало дивидендов. Прежде всего, оказался бы в центре событий, на которые смотрит весь мир.

Это означало бы выход из изоляции, международное признание, возвращение в условный 2015 год, когда Лукашенко «ведрами носил кофе» лидерам Германии, Франции, России, Украины.

Минск-3, новые «Минские соглашения» снова превратили бы белорусскую столицу в центр международного миротворчества. А Лукашенко из статуса соагрессора перешел бы на роль миротворца.

Кроме символического капитала официальный Минск получил бы и конкретные экономические дивиденды. Снятие санкций с Беларуси последовало бы прицепом вслед за снятием санкций с России.

Младший союзник в очередной раз оказал бы услугу Москве. Что означало бы повышение его политического веса в ее политике. Как после бунта Пригожина. Со всеми вытекающими отсюда экономическими выгодами.

Ну, и Лукашенко попал бы в фокус внимания Трампа. К чему стремятся сегодня лидеры всех стран.

Но Лукашенко, как пишет Карбалевич, опоздал, не успел:

— Американский и российский лидеры встречаются на Аляске. Руководство Украины и Евросоюза пытается включиться в процесс, Брюссель собирает срочное заседание министров иностранных дел ЕС.

А Минск остается стоять на платформе, наблюдая за уходящим поездом. Во всяком случае, нынешний этап переговорного процесса проходит без Лукашенко.

