Карбалевич: Лукашенко наблюдает за уходящим поездом
- 13.08.2025, 10:45
План правителя провалился.
Лукашенко надеялся, что Минск станет площадкой для переговоров по Украине. Однако 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин встретятся на Аляске, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Позiрка»:
— Если бы Лукашенко удалось оказаться в роли посредника, то он получил бы одним махом немало дивидендов. Прежде всего, оказался бы в центре событий, на которые смотрит весь мир.
Это означало бы выход из изоляции, международное признание, возвращение в условный 2015 год, когда Лукашенко «ведрами носил кофе» лидерам Германии, Франции, России, Украины.
Минск-3, новые «Минские соглашения» снова превратили бы белорусскую столицу в центр международного миротворчества. А Лукашенко из статуса соагрессора перешел бы на роль миротворца.
Кроме символического капитала официальный Минск получил бы и конкретные экономические дивиденды. Снятие санкций с Беларуси последовало бы прицепом вслед за снятием санкций с России.
Младший союзник в очередной раз оказал бы услугу Москве. Что означало бы повышение его политического веса в ее политике. Как после бунта Пригожина. Со всеми вытекающими отсюда экономическими выгодами.
Ну, и Лукашенко попал бы в фокус внимания Трампа. К чему стремятся сегодня лидеры всех стран.
Но Лукашенко, как пишет Карбалевич, опоздал, не успел:
— Американский и российский лидеры встречаются на Аляске. Руководство Украины и Евросоюза пытается включиться в процесс, Брюссель собирает срочное заседание министров иностранных дел ЕС.
А Минск остается стоять на платформе, наблюдая за уходящим поездом. Во всяком случае, нынешний этап переговорного процесса проходит без Лукашенко.