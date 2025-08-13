В Крыму уничтожен российский радар ТРЛК-10 «Скала-М» 13.08.2025, 10:45

Появились спутниковые снимки попаданий.

В оккупированном Крыму в районе населенного пункта Абрикосовка Кировского района Силы обороны Украины в сотрудничестве с местным подпольем уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 «Скала-М». Появились спутниковые снимки последствий попаданий, обнародованные OSINT-аналитиками группы Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

«Результаты уничтожением радара ТРЛК-10 «Скала-М» во временно оккупированном Крыму, населенный пункт Абрикосовка. Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что над уничтожением вражеского радара работали подразделения движения сопротивления ССО.

На обнародованных кадрах видно, что в результате попаданий существенно поврежден купол радара.

ТРЛК-10 «Скала-М» — это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе — в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 км.

Уничтожение этого радара существенно ослабит применение российскими оккупантами авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

