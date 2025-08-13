Белорусская таможня будет майнить криптовалюты? 13.08.2025, 11:01

Журналисты обратили внимание на интересную деталь.

В ходе состоявшегося 12 августа доклада Александру Лукашенко со стороны главы Нацбанка Романа Головченко вновь всплыла тема майнинга криптовалюты. Как выяснил портал «Белорусы и рынок», среди госструктур в прикладном применении пионерами в этом бизнесе, похоже, могут стать таможенники.

Этим летом государственный таможенный оператор «Белтаможсервис» стал обладателем лицензии на товарный знак оборудования, которое используется для майнинга криптовалют.

Соответствующая информация появилась на сайте Национального центра интеллектуальной собственности.

В частности, речь идет о бренде ASIC-майнеров whatsminer. Это оборудование производится одним из лидеров этого рынка, китайской компанией MicroBT. Лицензиаром, согласно документа, стала некая кыргызстанская структура «Блокчейн Технолоджи». Срок лицензионного соглашения «Белтаможсервиса» с ней действует до 31 декабря 2025 года.

В этой истории есть, правда, не только вопросы, почему лицензия приобретена у кыргызстанцев и что это за кыргызстанцы. Портал «Белорусы и рынок» пробовал прокомментировать ситуацию в «Белтаможсервисе». Но не получил ответа.

Интересное в этой истории и то, что в конце 2024 года и начале 2025 года имущество «Блокчейн Технолоджи» выставлялось на торги именно в Беларуси. Например, информация о проведении повторных торгов размещалась в газете «Звезда». И главным лотом было именно право на товарный знак whatsminer. За него на первом шаге просили тогда 13,5 тыс. долларов.

Майнинг криптовалют, который призван в том числе задействовать излишки электроэнергии БелАЭС, активно обсуждается в высших эшелонах белорусской власти с начала этого года. Ее очень вдохновил пример Дональда Трампа, как известно питающего слабость к этому расчетному средству и накопившего крипты на миллиарды долларов.

