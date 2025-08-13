закрыть
13 августа 2025, среда, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев на Аляске

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.08.2025, 11:04
  • 1,132
Медведев на Аляске
Дмитрий Медведев

Какая будет у него роль?

Мировая и российская пресса горячо, сумбурно обсуждает предстоящее действо – встречу Трамп-Путин на Аляске. Но никто, совсем никто не пишет о Медведеве. Поедет ли он в проклятую Америку в свите Путина? Какая будет у него роль?

Ведь согласитесь, надо бы этого «пронзительного мужика» кинуть, словно козырную карту на стол, показать Трампу, какие в России есть отчаянные противники Америки.

К тому же, как известно, на Чукотке и Аляске проживают родственные люди: чукчи, алеуты, эскимосы. А это что? Это же «разделенный народ», «русский мир», страстно желающий воссоединиться под началом кремлевского руководителя! Такая тема как раз для Телеграм-канала Медведева. Если взять Медведева на Аляску, он там мог бы «прокачать» вопрос где-нибудь на лесной поляне, отправившись по ягоды, проповедуя, что «у России нет границ, да обретет она весь мир» птицам лесным и удивленным медведям (что за «родственника» Мишутку нам прислали наши бурые русские лесные братья?).

У Медведева могла бы быть еще одна утилитарная функция на Аляске – дегустировать блюда шефа (вдруг яд подсунут, причем свои, не американцы), а в особенности, конечно, горячительные напитки. Но здесь надо быть осторожным – это может кончиться падением под стол. Поэтому стоило бы поставить над Медведевым контролера. Кого предложить? Лучше Захаровой не найти. Она и в напитках понимает и как надо твердо стоять на ногах. А если присоединится к Медведеву в потреблении – не беда. Вдвоем легче будет держать равновесие.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко