Медведев на Аляске

Какая будет у него роль?

Мировая и российская пресса горячо, сумбурно обсуждает предстоящее действо – встречу Трамп-Путин на Аляске. Но никто, совсем никто не пишет о Медведеве. Поедет ли он в проклятую Америку в свите Путина? Какая будет у него роль?

Ведь согласитесь, надо бы этого «пронзительного мужика» кинуть, словно козырную карту на стол, показать Трампу, какие в России есть отчаянные противники Америки.

К тому же, как известно, на Чукотке и Аляске проживают родственные люди: чукчи, алеуты, эскимосы. А это что? Это же «разделенный народ», «русский мир», страстно желающий воссоединиться под началом кремлевского руководителя! Такая тема как раз для Телеграм-канала Медведева. Если взять Медведева на Аляску, он там мог бы «прокачать» вопрос где-нибудь на лесной поляне, отправившись по ягоды, проповедуя, что «у России нет границ, да обретет она весь мир» птицам лесным и удивленным медведям (что за «родственника» Мишутку нам прислали наши бурые русские лесные братья?).

У Медведева могла бы быть еще одна утилитарная функция на Аляске – дегустировать блюда шефа (вдруг яд подсунут, причем свои, не американцы), а в особенности, конечно, горячительные напитки. Но здесь надо быть осторожным – это может кончиться падением под стол. Поэтому стоило бы поставить над Медведевым контролера. Кого предложить? Лучше Захаровой не найти. Она и в напитках понимает и как надо твердо стоять на ногах. А если присоединится к Медведеву в потреблении – не беда. Вдвоем легче будет держать равновесие.

