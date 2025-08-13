закрыть
Спутники NASA показали пожар на крупнейшей станции нефтепровода «Дружба»

4
  • 13.08.2025, 11:19
  • 5,404
Спутники NASA показали пожар на крупнейшей станции нефтепровода «Дружба»

Это ощутимая потеря для РФ.

На спутниковый фото NASA появились данные о последствиях удара по Российской Федерации, от которого пострадала главная нефтеперекачивающая станция «Унеча» в Брянской области. Станция является магистральным узлом нефтепровода «Дружба», по которому сырье поступает в порты РФ на Балтийском море, пишет

«Фокус».

В районе ГНПС «Унеча» под Брянском спутники зафиксировали три области, в которых пылает пожар, свидетельствуют данные NASA. Одна из этих горящих точек расположена на территории магистрального узла нефтепровода «Дружба», который качает российскую нефть на экспорт.

Инфографика с данными о пожаре в Унече появилась утром 13 августа, после жалоб местных жителей на взрывы и вспышки пожара. Вспышки на ГНПС заметили, в частности, в 2:07 ч. Кроме того, заметны возгорания восточнее и западнее важного объекта РФ. Координаты магистрального узла — 52.76599, 32.93499, а температура поверхности — bright 330 (температура в Кельвинах), или около 57 градусов, что значительно выше допустимой нормы.

Удар по РФ — почему важна станция «Унеча»

Тем временем Фокус писал о важности магистрального узла «Унеча» в Брянской области. Узел является частью нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает на нефтяные терминалы порта Усть-Луга рядом с Санкт-Петербургом на берегу Балтийского моря. Согласно данным Bloomberg, в 2023 году через этот порт ежедневно проходило 650 000 баррелей сырой нефти, и это составляло 20% всего экспорта этого вида сырья. Прогноз на 2025 год — 725 000 баррелей, выяснило медиа.

