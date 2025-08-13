закрыть
13 августа 2025, среда, 12:54
На трибунах белорусских стадионов может появиться алкоголь

4
  • 13.08.2025, 11:15
  • 1,020
На трибунах белорусских стадионов может появиться алкоголь

59% опрошенных выступают «за».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли прощупывает почву, чтобы узнать мнение белорусов о довольно интересном вопросе.

Ведомство запустило опрос в своем канале, чтобы узнать, как люди относятся к тому, что алкогольные напитки будут продавать прямо во время проведения спортивных событий.

В качестве примера представляют «Минск-Арену» в разгар хоккейного сезона. Пока проголосовало несколько тысяч пользователей, однако опрос не закрывают. У вас еще есть шанс поделиться своим мнением.

Что касается результатов, то 59% человек, принявших участие в голосовании, считают, что МАРТ стоит разрешить продажу алкоголя на трибунах.

Сразу 27% белорусов выступают против, а еще 11% проголосовавших уверены, что такое право надо предоставить организатору мероприятия.

Сейчас продавать алкоголь на трибунах не разрешено.

