На трибунах белорусских стадионов может появиться алкоголь

На трибунах белорусских стадионов может появиться алкоголь4
- 13.08.2025, 11:15
- 1,020
59% опрошенных выступают «за».
Министерство антимонопольного регулирования и торговли прощупывает почву, чтобы узнать мнение белорусов о довольно интересном вопросе.
Ведомство запустило опрос в своем канале, чтобы узнать, как люди относятся к тому, что алкогольные напитки будут продавать прямо во время проведения спортивных событий.
В качестве примера представляют «Минск-Арену» в разгар хоккейного сезона. Пока проголосовало несколько тысяч пользователей, однако опрос не закрывают. У вас еще есть шанс поделиться своим мнением.
Что касается результатов, то 59% человек, принявших участие в голосовании, считают, что МАРТ стоит разрешить продажу алкоголя на трибунах.
Сразу 27% белорусов выступают против, а еще 11% проголосовавших уверены, что такое право надо предоставить организатору мероприятия.
Сейчас продавать алкоголь на трибунах не разрешено.