«Хватит прикрываться нуждами детей!»

8
  • 13.08.2025, 11:31
  • 5,332
«Хватит прикрываться нуждами детей!»
иллюстративное фото

Крик души матери белорусских школьников.

Мать троих школьников рассказала сайту Charter97.org о подготовке к новому учебному году:

— Первое, на что уходит уйма денег, — это форма. Для кого она придумана и рассчитана, я не знаю. Но в начале года все обязаны ее иметь. Не буду перечислять, сколько это стоит — можно найти что-то подешевле, но хуже по качеству. Но дело не в этом, ведь через неделю-другую дети начинают ходить в школу в том, в чем им удобно, а не устраивать показ мод. Все уже привыкли, что это формальность, которую желательно выполнить. И в основном все ее выполняют.

К обязательному питанию тоже приспособились — платим за обеды и даем детям еду с собой.

На лукашистские парады и хоккей обычно начинаем «болеть».

Наши дети уже в средней школе, и у всех есть телефоны. Понятно, что телефон сегодня — это не просто средство связи, а компьютер с разными полезными функциями. Да, конечно, иногда дети злоупотребляют им. Но забирать личную вещь и выдавать это за заботу о детях — абсурд.

По-моему, сегодня дети легче отличат Samsung от iPhone, чем корову от быка. Для них телефон — это и игрушка, и средство общения, и источник знаний. А для меня, как для мамы, это спокойствие и уверенность, что с моими детьми все хорошо.

А новшество с видеонаблюдением для меня — сплошной ужас. Наших детей хотят держать не только без связи с родными, так еще и ежеминутно контролировать, снимать на камеру. Кто имеет право снимать моего ребенка без моего разрешения?

Это же не забота, а тюрьма. Позаботьтесь о детях: поставьте бутыли с питьевой водой и положите туалетную бумагу в туалеты. А не собирайте бесконечно деньги, прикрываясь нуждами детей.

