ЦПД: Путина ждет разочарование после встречи с Трампом

ЦПД: Путина ждет разочарование после встречи с Трампом2
- 13.08.2025, 11:28
- 3,804
Эксперт назвал причину.
Россия пытается создать впечатление, что именно она вместе с президентом США Дональдом Трампом определяет будущее Европы и ход войны в Украине. Впрочем, их ждет разочарование.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
«Россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются делать вид, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий», - заявил Коваленко.
По его словам, реальность окажется для Владимира Путина неприятной. Дональд Трамп не рассматривает Россию как равноправного партнера, а ключевой темой для США в диалоге с Москвой станет Арктика и восприятие РФ как сырьевого придатка.
Коваленко отметил, что вопрос Европы и Украины Вашингтон обсуждает непосредственно с ЕС и Киевом, подчеркнул Коваленко.