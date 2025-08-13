ЦПД: Путина ждет разочарование после встречи с Трампом 2 13.08.2025, 11:28

Эксперт назвал причину.

Россия пытается создать впечатление, что именно она вместе с президентом США Дональдом Трампом определяет будущее Европы и ход войны в Украине. Впрочем, их ждет разочарование.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются делать вид, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий», - заявил Коваленко.

По его словам, реальность окажется для Владимира Путина неприятной. Дональд Трамп не рассматривает Россию как равноправного партнера, а ключевой темой для США в диалоге с Москвой станет Арктика и восприятие РФ как сырьевого придатка.

Коваленко отметил, что вопрос Европы и Украины Вашингтон обсуждает непосредственно с ЕС и Киевом, подчеркнул Коваленко.

