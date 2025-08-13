закрыть
13 августа 2025, среда, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦПД: Путина ждет разочарование после встречи с Трампом

2
  • 13.08.2025, 11:28
  • 3,804
ЦПД: Путина ждет разочарование после встречи с Трампом
Фото: AP

Эксперт назвал причину.

Россия пытается создать впечатление, что именно она вместе с президентом США Дональдом Трампом определяет будущее Европы и ход войны в Украине. Впрочем, их ждет разочарование.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются делать вид, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий», - заявил Коваленко.

По его словам, реальность окажется для Владимира Путина неприятной. Дональд Трамп не рассматривает Россию как равноправного партнера, а ключевой темой для США в диалоге с Москвой станет Арктика и восприятие РФ как сырьевого придатка.

Коваленко отметил, что вопрос Европы и Украины Вашингтон обсуждает непосредственно с ЕС и Киевом, подчеркнул Коваленко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский