закрыть
13 августа 2025, среда, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Производство российских ракет «Х-59» буксует из-за нехватки комплектующих

  • 13.08.2025, 11:49
  • 1,162
Производство российских ракет «Х-59» буксует из-за нехватки комплектующих

Санкции работают.

Главное управление разведки Украины опубликовало данные, подтверждающие сбои в выпуске российских ракет «Х-59М2 / М2А». Ограничения доступа к комплектующим и санкции уже влияют на темпы производства, сообщает пресс-служба ГУР.

На портале War&Sanctions украинская разведка представила интерактивную схему, раскрывающую цепочку поставщиков для ракеты «Х-59».

В списке 116 предприятий, задействованных в создании этого вида вооружений. Почти половина из них, около 40%, до сих пор не попали под международные санкции. Тем не менее, даже в таких условиях РФ сталкивается с системными проблемами при выполнении оборонного заказа.

Согласно данным ГУР, российские производители испытывают постоянный дефицит как отечественных, так и импортных компонентов. Ограниченные мощности, перебои с поставками и срыв производственных графиков вынуждают предприятия регулярно докладывать о невыполнении планов.

Не спасает ситуацию даже использование деталей со старых образцов вооружения, в РФ массово разбирают старые турбореактивные двигатели Р95 и головки самонаведения, чтобы приспособить их для новых ракет.

Разведка фиксировала случаи, когда вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали лишь их массогабаритные макеты. Этот элемент АРГСН один из самых дорогих и технически сложных, что делает его главным проблемным компонентом в производстве Х-59.

При этом десятки российских предприятий, выпускающих электронику, системы наведения и другие ключевые узлы для ракет, до сих пор не находятся под санкциями. Их продукция позволяет модернизировать двигатели и продлевать срок службы вооружений, которые используются для ударов по Украине.

В ГУР подчеркивают, что уже введенные санкции заметно замедляют темпы выпуска ракет, а расширение ограничений на поставщиков низшего звена может еще сильнее ослабить российский военно-промышленный комплекс.

Ракета «Х-59» стала шестым проектом в серии интерактивных схем War&Sanctions, где ранее были представлены наработки по крылатым ракетам «Х-101», «Бандероль» С8000, дронам ЦБТС.611000, V2U и Shahed-136 MS.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский