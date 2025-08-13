Производство российских ракет «Х-59» буксует из-за нехватки комплектующих 13.08.2025, 11:49

1,162

Санкции работают.

Главное управление разведки Украины опубликовало данные, подтверждающие сбои в выпуске российских ракет «Х-59М2 / М2А». Ограничения доступа к комплектующим и санкции уже влияют на темпы производства, сообщает пресс-служба ГУР.

На портале War&Sanctions украинская разведка представила интерактивную схему, раскрывающую цепочку поставщиков для ракеты «Х-59».

В списке 116 предприятий, задействованных в создании этого вида вооружений. Почти половина из них, около 40%, до сих пор не попали под международные санкции. Тем не менее, даже в таких условиях РФ сталкивается с системными проблемами при выполнении оборонного заказа.

Согласно данным ГУР, российские производители испытывают постоянный дефицит как отечественных, так и импортных компонентов. Ограниченные мощности, перебои с поставками и срыв производственных графиков вынуждают предприятия регулярно докладывать о невыполнении планов.

Не спасает ситуацию даже использование деталей со старых образцов вооружения, в РФ массово разбирают старые турбореактивные двигатели Р95 и головки самонаведения, чтобы приспособить их для новых ракет.

Разведка фиксировала случаи, когда вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали лишь их массогабаритные макеты. Этот элемент АРГСН один из самых дорогих и технически сложных, что делает его главным проблемным компонентом в производстве Х-59.

При этом десятки российских предприятий, выпускающих электронику, системы наведения и другие ключевые узлы для ракет, до сих пор не находятся под санкциями. Их продукция позволяет модернизировать двигатели и продлевать срок службы вооружений, которые используются для ударов по Украине.

В ГУР подчеркивают, что уже введенные санкции заметно замедляют темпы выпуска ракет, а расширение ограничений на поставщиков низшего звена может еще сильнее ослабить российский военно-промышленный комплекс.

Ракета «Х-59» стала шестым проектом в серии интерактивных схем War&Sanctions, где ранее были представлены наработки по крылатым ракетам «Х-101», «Бандероль» С8000, дронам ЦБТС.611000, V2U и Shahed-136 MS.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com