- 13.08.2025, 11:57
- 1,470
Почему в минских автобусах до сих пор нет кондиционеров.
Белоруска в письме сайту Charter97.org отреагировала на новость о том, что в белорусских автобусах появятся так называемые тревожные кнопки:
— Когда-то нам обещали, что по проспекту Рокоссовского пустят скоростные трамваи, место для них так и осталось в виде полосы, но быстрых трамваев мы так и не дождались.
Следующее обещание: проложить до пересечения улиц Рокоссовского и Плеханова линию метро, даже подземный переход в этом месте оборудован под метро, но подземную железную дорогу мы до сих пор ждем.
И вот читаю заголовок, что минский транспорт «обустроили»… думаю, неужели кондиционерами, чтобы можно было ехать комфортно. Но нет, новинка городского транспорта — тревожная кнопка! Еду я, обливаясь потом, краснею, задыхаюсь, но еду «безопасно». В случае террористической угрозы у контролеров есть тревожная кнопка. Нажал — и к тебе тут же приезжает милицейский патруль.
Вот такая она, забота о гражданах! В XXI веке, когда даже в Албании автобусы оснащены кондиционерами, в Беларуси транспорт оборудуют кнопками. Кнопка стоит далеко не столько, сколько кондиционер, зато на всех ресурсах сообщили о заботе о гражданах.