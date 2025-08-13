закрыть
13 августа 2025, среда, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вот такая она, забота о гражданах!»

5
  • 13.08.2025, 11:57
  • 1,470
«Вот такая она, забота о гражданах!»

Почему в минских автобусах до сих пор нет кондиционеров.

Белоруска в письме сайту Charter97.org отреагировала на новость о том, что в белорусских автобусах появятся так называемые тревожные кнопки:

— Когда-то нам обещали, что по проспекту Рокоссовского пустят скоростные трамваи, место для них так и осталось в виде полосы, но быстрых трамваев мы так и не дождались.

Следующее обещание: проложить до пересечения улиц Рокоссовского и Плеханова линию метро, даже подземный переход в этом месте оборудован под метро, но подземную железную дорогу мы до сих пор ждем.

И вот читаю заголовок, что минский транспорт «обустроили»… думаю, неужели кондиционерами, чтобы можно было ехать комфортно. Но нет, новинка городского транспорта — тревожная кнопка! Еду я, обливаясь потом, краснею, задыхаюсь, но еду «безопасно». В случае террористической угрозы у контролеров есть тревожная кнопка. Нажал — и к тебе тут же приезжает милицейский патруль.

Вот такая она, забота о гражданах! В XXI веке, когда даже в Албании автобусы оснащены кондиционерами, в Беларуси транспорт оборудуют кнопками. Кнопка стоит далеко не столько, сколько кондиционер, зато на всех ресурсах сообщили о заботе о гражданах.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский