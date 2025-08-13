Путина унижают 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.08.2025, 12:03

3,290

Фото: ВВС США

Васильич летит или второй, как его там?

Намеченная на 15 августа в Анкоридже, на Аляске, встреча кремлевского «великого геополитика» и американского «великого миротворца» состоится не где-нибудь, а на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.

По словам последних, Белый дом, надеялся избежать проведения встречи с российским президентом на американском военном объекте. Однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям для ее проведения. Мол, других мест не нашлось, так как из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и при этом подходящих для встречи на высшем уровне площадок. Так что после рассмотрения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает таким подходящими объектами. В виде вышеупомянутой военной базы. Серьезно?!

«Нас унижают Жакоб!»

Представляете, чтобы в аналогичной ситуации в путинской России из-за каких-то там туристов кто-то бы так парился - не то что царь, а даже какой-нибудь его наместник?

Вот она, демократия, понимаш! Ох, и не поверит же в это российская турбо-патриотическая общественность!

Даже страшно будет читать комментарии ватных каналов, многие из которых уже ранее возмущались, что историческая встреча «на равных» с обсуждением «новой Ялты» пройдет не в России и даже не на нейтральной территории, а на Аляске. Некогда бесславно утраченной заморской земле бывшей империи, а ныне территории лидера «коллективного Запада», который годами поставляет оружие и прочее ненавистному «киевскому режиму».

Теперь же вообще выходит, что главковерх воюющей сверхдержавы мало того, что сам летит в ставку великого хана за ярлыком на княжение в стан врага, так еще и прямо на его военную базу!

Как там, ребята, по-прежнему «СВО идет по плану, строго в соответствии с графиком»?

Или опять «говорят царь - ненастоящий»? Васильич летит или второй, как его там?

