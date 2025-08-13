Аляска станет ловушкой для Путина 3 Вадим Денисенко

13.08.2025, 12:07

4,090

Вадим Денисенко

Хороших вариантов у главы Кремля нет.

Задымление на Запорожской АЭС и «террорист», который хотел убить никому не нужного министра обороны РФ Белоусова – это часть артподготовки россиян перед встречей Трамп-Путин. Правда, Трампу, как по мне, глубоко на все это наплевать.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские СМИ, похоже, не получили единого месседжа и каждый пишет что-то свое, по мере того как он сам догадывается, что нужно писать. Единственное исключение – военкоры, которые получили указание гасить негативные ожидания и «измену» от того, что Путин не просто встречается с американцами, а может даже отказаться от идеи полностью уничтожить Украину.

Это говорит только об одном: российская власть не понимает, как пойдет разговор и оставляет за собой люфт. В целом же, разговор имеет два практически равнозначных аспекта: границы и санкции. И экономическая ситуация в России такая, что санкции, с точки зрения логики, важнее границ. Правда, логика не сильное место Путина.

В целом же, мы можем говорить о трех базовых сценариях разговора Трамп – Путин. Сразу нужно оговориться, что это базовые сценарии, каждый из которых будет иметь ряд вариантов.

Путин идет с надеждой, что ему удастся затянуть время. Его базовая идея – навязать воздушное перемирие с одновременными президентскими выборами в Украине. Логика следующая: он объявляет воздушное перемирие, война на земле продолжается. Украина в это время проводит выборы, и через три-четыре месяца происходит подписание окончательного мира. Путин считает, что за это время сможет оккупировать Донецкую область, что с моей точки зрения невозможно. Но, что более важно: мы не можем проводить выборы во время войны. Поэтому этот вариант невозможен для нас и ЕС.

Трамп, похоже, будет настаивать на полном прекращении войны с частичным «сдвигом» линии фронта, которая является линией будущей «границы». И соответственно, срочные выборы президента.

Путин выставит сразу невозможные условия о выходе Украины с неоккупированных территорий, что не поддержит даже Трамп.

Но это лишь часть разговора. Главная, как по мне, и пока закрытая часть переговоров – это снятие санкций и возможные преференции для США.

Предложение россиян, озвученное еще три месяца назад, о совместном освоении Арктики – это слишком дорого и очень далёкая перспектива. Это может быть лишь дополнением к другим предложениям.

Другое предложение, о создании совместных торговых домов под американским флагом, которые будут торговать санкционными товарами в ЕС, выглядит нереальным из-за позиции Европы.

Пока мы не понимаем, какой будет модальность снятия этих санкций, но повторюсь, это, как по мне, будет главной частью разговора.

Все станет ясно в ближайшее время. Но Трамп, действительно, не лукавит, когда говорит, что все станет понятно в первые минуты разговора. И как бы это странно ни звучало, на данный момент, похоже, сам Путин не понимает, как поведет этот самый разговор.

Дело в том, что у него нет хороших вариантов. Завершение войны – это конфликт с ура-патриотической частью общества, которая перейдет в проактивную оппозицию, хоть и кухонную на первом этапе. Срыв переговоров означает усиление вторичных санкций и ускорение рецессии российской экономики. А выход из рецессии российская власть видит лишь в трех аспектах: репрессии, рейдерство и падение в объятия КНР.

Если переговоры провалятся, следующее переговорное окно возможностей откроется только в момент финишной прямой переговоров США-Китай. То есть примерно через полгода.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

