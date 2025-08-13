закрыть
13 августа 2025, среда, 12:55
Байкер из Гомеля удивил трюком на мотоцикле

1
  • 13.08.2025, 12:18
  • 1,538
Байкер из Гомеля удивил трюком на мотоцикле

ГАИ не оценила.

Штраф и полгода лишения права управления получил байкер из Гомеля, который попытался проехать по одной из улиц областного центра на заднем колесе, но не смог. Подробности рассказали в ГАИ.

В ведомстве сообщили, что «в социальных сетях и на камерах наружного видеонаблюдения Гомеля всплыло видео», которое привлекло внимание инспекторов.

«На кадрах, снятых на центральной улице города, водитель мотоцикла Racer с пассажиром на заднем сиденье попытался проехать на заднем колесе. Но попытка не увенчалась успехом», — отметили в ГАИ.

Там подчеркнули, что «подобные трюки — это не демонстрация мастерства, а реальная угроза жизни и здоровью: самого водителя и пассажира, а также других участников дорожного движения».

Инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний житель города. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он получил пять базовых величин штрафа (210 рублей) и на шесть месяцев был лишен права управления транспортными средствами.

