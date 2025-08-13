Байкер из Гомеля удивил трюком на мотоцикле

Байкер из Гомеля удивил трюком на мотоцикле1
- 13.08.2025, 12:18
ГАИ не оценила.
Штраф и полгода лишения права управления получил байкер из Гомеля, который попытался проехать по одной из улиц областного центра на заднем колесе, но не смог. Подробности рассказали в ГАИ.
В ведомстве сообщили, что «в социальных сетях и на камерах наружного видеонаблюдения Гомеля всплыло видео», которое привлекло внимание инспекторов.
«На кадрах, снятых на центральной улице города, водитель мотоцикла Racer с пассажиром на заднем сиденье попытался проехать на заднем колесе. Но попытка не увенчалась успехом», — отметили в ГАИ.
Там подчеркнули, что «подобные трюки — это не демонстрация мастерства, а реальная угроза жизни и здоровью: самого водителя и пассажира, а также других участников дорожного движения».
Инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний житель города. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он получил пять базовых величин штрафа (210 рублей) и на шесть месяцев был лишен права управления транспортными средствами.