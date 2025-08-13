Байкер из Гомеля удивил трюком на мотоцикле 1 13.08.2025, 12:18

1,538

ГАИ не оценила.

Штраф и полгода лишения права управления получил байкер из Гомеля, который попытался проехать по одной из улиц областного центра на заднем колесе, но не смог. Подробности рассказали в ГАИ.

В ведомстве сообщили, что «в социальных сетях и на камерах наружного видеонаблюдения Гомеля всплыло видео», которое привлекло внимание инспекторов.

«На кадрах, снятых на центральной улице города, водитель мотоцикла Racer с пассажиром на заднем сиденье попытался проехать на заднем колесе. Но попытка не увенчалась успехом», — отметили в ГАИ.

Там подчеркнули, что «подобные трюки — это не демонстрация мастерства, а реальная угроза жизни и здоровью: самого водителя и пассажира, а также других участников дорожного движения».

Инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний житель города. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он получил пять базовых величин штрафа (210 рублей) и на шесть месяцев был лишен права управления транспортными средствами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com